«Митинг, как в Германии». Балтийский завод стал новым очагом QR-сопротивления

Утро 17 января на Балтийском заводе, на первый взгляд, мало отличалось от обычного начала трудового дня. В 7:00 работники завода торопились к проходной на Косой линии Васильевского острова, чтобы успеть на утреннюю смену: кто-то с горящими от трудового энтузиазма глазами, а кто-то — еще продолжая досматривать сны. Но миновать турникет смогли не все. «Вход строго с QR-код, вакцинация», — гласила табличка на дверях. В итоге вместо того, чтобы строить ледоколы, рабочие и инженеры звонили в полицию и писали в прокуратуру. «Фонтанка» стала свидетелем трудового конфликта и заметила ростки классовой вражды.



Отстранение от работы не стало сюрпризом для непривитых сотрудников. Соответствующие приказы они получили в конце прошлой недели. Основание — статья 76 Трудового кодекса и невыполнение постановления главного санитарного врача Петербурга. Глава Роспотребнадзора Наталия Башкетова еще в октябре ввела обязательную вакцинацию работников ряда предприятий. К 15 января отчитаться о прививке у 80 % персонала надлежало промышленным предприятиям, а также транспортным и строительным компаниям. С этой же даты, согласно разъяснениям Трудовой инспекции, у работодателя возникло право отстранять работников без сохранения заработной платы. Балтийский завод им воспользовался.

Публично выразить протест против действий работодателя собрались несколько десятков человек. На деле — отстраненных в разы больше, утверждают они. В пресс-службе завода «Фонтанке» не назвали точное число тех, кому заблокировали пропуска из-за отсутствия QR-кода, но сообщили, что «на данный момент коллективный иммунитет не достигнут». С учетом требования привить 80 % , это может означать, что допуска на предприятие лишились более 1 000 человек.



Вероятно, администрация завода ожидала более интенсивного возмущения. В выходные перед проходной появились желтые металлические барьеры, которые заставляют людей растягиваться в змейку, а самих обладателей QR-кодов попросили явиться на работу пораньше, напомнив про штрафы за опоздания. «Боятся, что народ будет на абордаж брать проходную, но мы же люди культурные, мы же в Питере живем», — смеются между собой оставленные за бортом, вызывая полицию. «Митинг, как в Германии», — комментируют другие, словно сами не веря своей смелости.

«Молчать нельзя»



автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Среди участников импровизированной стачки и молодые специалисты, и опытные инженеры, и матерые пролетарии, отдавшие заводу полжизни. Причины отсутствия QR-кода разнятся — от принципиального недоверия к вакцине до нехватки времени, чтобы сделать укол.

«Пропуск заблокирован, не пускают. Мы не против вакцинации, но не успели этого сделать», — рассказала «Фонтанке» сотрудница Балтийского завода Лаура Данильянц. По ее словам, она и ее коллеги пытались договориться с начальством, но то осталось непреклонным.



Ведущий инженер предприятия Маргарита Павлова сообщила, что переболела бессимптомно и принесла работодателю справку о наличии антител. «Пока все лежали болели, я работала на заводе в отделе чуть ли не одна. Местное руководство пыталось защитить меня, показывало документы, но закон один для всех», — говорит она.

Но есть и убежденные противники ковидной вакцинации. Сварщик Борис Ворончихин, проработавший на Балтийском заводе 45 лет, считает прививку бесполезной. «Не считаю нужным для себя, они не гарантируют, что я не заболею», — заявил он «Фонтанке». К проходной мужчина пришел, зная, что его пропуск заблокировали, чтобы выразить недовольство по поводу двойных стандартов. «Все, вплоть до президента, заявляют, что это делается добровольно. Но на словах одно, а на деле другое», — подчеркнул он. Постановление губернатора, по его мнению, не имеет силы закона.

«Молчать нельзя, потому что это уже край. В торговые центры без QR-кода не пущают, в рестораны не пущают, теперь на работу не пущают!» — возмущается судовой трубопроводчик пятого разряда Алексей Глазов (авторский текст сохранен. — Прим. ред.). Вакцине мужчина не доверяет. «У нас два варианта — либо сдохнуть от этой жижи, вакцины, либо сдыхать от голода», — заявил он. Лишая зарплаты за отказ от прививки, работодатель толкает людей на противоправные действия, уверен Глазов. «У всех дети, кормить надо. Что будем делать?» — рассуждает он.



Многих возмущает сам подход, который выбрал работодатель, чтобы отчитаться перед Роспотребнадзором и губернатором. Работники Балтийского завода рассказали «Фонтанке», что начальство настоятельно рекомендовало им взять отпуск — очередной или за свой счет — и на досуге поразмыслить о пользе вакцинации. Многие согласились — именно поэтому людей перед проходной оказалось не так много, как могло бы. «В каждом цеху по-своему запугивали, за месяц 1 000 людей отправили в отпуск», — рассказал «Фонтанке» стропальщик Евгений Молодцов.

По его словам, использовались и финансовые методы убеждения. «Многие были против прививок, но побежали вакцинироваться, потому что им урезали КТУ (коэффициент трудового участия. — Прим. ред.). Не дали допуска работать по субботам. Это делали мастера, начальники цехов по команде директоров», — говорит он. Предложение отдохнуть за свой счет получила, к примеру, инженер первой категории Анна Штрыкова. Она в ответ предложила работодателю отправить себя на удаленку, но ответа не получила.



Слесаря Андрея отправили в отпуск без его ведома. Мужчина рассказал, что пришел в отдел кадров за копией приказа о своем отстранении, но получил предложение проверить отпускные. «Нарушен закон ознакомления с графиком отпусков и вообще весь алгоритм», — говорит он. Пропуск у мужчины пока действителен, но на работу он не пошел, решив выразить солидарность с отстраненными коллегами. «Это мое здоровье. На каком основании должно давить руководство, блокировать пропуск, отправлять в отпуск?» — комментирует Андрей.

В распоряжении «Фонтанки» есть приказы об отстранении некоторых работников не с 17 января, а с 31-го. Не исключено, что отсрочку получили те, кто согласился уйти в отпуск. В противном случае разные даты могут означать дискриминацию, говорят собеседники издания.

В пресс-службе Балтийского завода на вопрос об отправлении невакцинированных в отпуск ответили коротким «не подтверждаем». Приказ о блокировке пропусков коснулся тех, кто не имеет QR-кода, сертификата и медотвода, уточнила представитель предприятия. По ее словам, это сделано «для безопасности и сохранения здоровья привитых сотрудников и тех, у кого подтвержденный медотвод от вакцинации». «Мы делаем всё возможное для сотрудников, чтобы они получили QR-коды и сертификаты, и минимизируем количество работников, которые не смогут попасть на территорию завода», — сообщила она.

Правовая позиция



автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Приехавшая по вызову участников стачки полиция зафиксировала, что работников не пустили на завод из-за отсутствия сертификата о вакцинации, что по их мнению является необоснованным. Также была составлена коллективная жалоба в прокуратуру, чтобы последняя проверила законность действий работодателя.

Главный довод противников QR-кодов — пробел в федеральном законодательстве, который ставит под сомнение легитимность постановления петербургского Роспотребнадзора. На эту правовую коллизию ранее уже указывала «Фонтанка». Прививка от COVID-19 была включена в список профилактических. Но 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» предусматривает отстранение от работы за отказ от вакцины лишь на предприятиях определенных сфер (утвержден постановлением правительства РФ от 15.07.1999 № 825). Промышленные предприятия к ним не относятся. Постановление Наталии Башкетовой ничего не говорит об отстранении от работы непривитых, лишь возлагает ответственность за вакцинацию 80 % работников на само предприятие.

По словам работников, они еще в декабре обращались в прокуратору Василеостровского района. Но та лишь переадресовала претензию в Роспотребнадзор и Трудовую инспекцию. Ответа из этих ведомств пока не последовало. Впрочем, последнее уже выступало с разъяснениями по данной теме и считает, что отстранять за отказ от прививки можно. По словам работников, официальный профсоюз Балтийского завода тоже занял сторону работодателя, но сейчас формируется независимая ячейка.

Совещания по поводу дальнейших действий еще идут. Один из вариантов — обращаться к губернатору. «Проблему можно решить за один день административным давлением», — уверен Евгений Молодцов. Другая стратегия — идти в суд. Многие отстраненные уже обратились к юристам и готовят иски к работодателю. Другие считают правильным пикетировать Роспотребнадзор — как главный источник своих бед. Но сопротивленцы признаются, что не слишком надеются, что прокуратура и суды встанут на их сторону — скорее уж работодатель смягчится из-за огласки.

«Хочешь работать — соблюдай правила»



автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







У входа на Балтийский завод дежурили люди в жилетах с нашивками «ОСК» — материнской компании предприятия. Недопущенные узнали в стражах начальников своих цехов, которым поручили выступить в новом амплуа блюстителей порядка. Некоторые вжились в роль и буквально отталкивали журналистов с камерами, не давая пройти им вместе с рабочими к турникетам, другие вежливо просили не преграждать проход. Но от комментариев сурово воздерживались, переадресовывая все вопросы в пресс-службу.

Более откровенны были работники, которые торопились на проходную, с гордостью доставая QR-код из широких штанин. Один из молодых работников, попросивший не называть его имя, сообщил, что привился от коронавируса по доброй воле. «Для меня важна работа, для этого надо соблюдать правила», — сказал он.

Сварщик Николай подтвердил, что вакцинация велась в «добровольно-принудительной форме». «Сказали: хотите — не прививайтесь, но если нет противопоказаний, будет заблокирован пропуск. Так и получилось у всех, кто не привился», — сказал он. Но начальство работник не осуждает. «С нашими людьми по-другому нельзя», — отмечает он.

Маргарита Павлова рассказала о коллеге, которая уволилась, не выдержав давления. «Она очень нужный человек заводу, но ее достали», — рассказывает она. Большинство хочет работать, уверен Евгений Молодцов. Но многие отстраненные пока не готовы идти на баррикады и предпочитают переждать бурю дома. «Те, кто ушел в вынужденный отпуск, сказали «мы будем спать — сюда не пойдем». Солидарности нет», — расстраивается Маргарита Павлова.

Тот факт, что конфликт возник именно на Балтийском заводе, работники объясняют принципиальностью руководства. Месяц назад такой эксперимент с сотрудниками подрядчиков провели «Адмиралтейские верфи», но потом всё же разрешили невакцинированным ходить на работу. Приказов об отстранении пока нет, сообщил «Фонтанке» работник одного из предприятий на территории завода. О нежелании части коллектива вакцинироваться сообщали и другие заводы, но и там сегодня противостояния не возникло.

Балтийский завод может себе позволить отправить по домам столько рабочих, считает Евгений Молодцов. «У них работы нет пока, обеспечения нет», — говорит он. В рассуждениях рабочих уже начинает сквозить классовая вражда. «Нет зарплаты для рабочих, а для них самих [руководителей] есть», — говорит он. Но опасений, что протест против обязательных прививок сорвет госзаказы, у участников сопротивления нет. «Мы и так всё срываем. Если меня уволят за разглашение государственной тайны, я обращусь в суд», — иронизирует Маргарита Павлова.



автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Справка:

Балтийский завод был основан в 1856 году. Предприятие входит в группу ОСК и специализируется на строительстве судов ледового класса с атомными и дизель-электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков. В настоящее время на заводе строят четыре универсальных атомных ледокола проекта 22220: «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка». На заводе трудятся порядка 6 500 человек.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

