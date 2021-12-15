автор фото читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







15 декабря в Петербурге подошел срок, к которому работники сферы услуг, ретейла, общепита, образования, здравоохранения, госслужащие должны были пройти обязательную вакцинацию от COVID-19. С этого же дня, согласно разъяснению Государственной инспекции труда, у работодателя появилось право отстранять сотрудника без сохранения зарплаты за отказ сделать прививку. Но пионерами в применении «кнута» неожиданно оказались судостроительные предприятия, которые решили стать covid-free зоной раньше положенного срока.

Конфликт разгорелся утром 15 декабря на проходной «Адмиралтейских верфей». Сотрудники компаний, работающих на территории судостроительного предприятия, обнаружили, что их пропуска не срабатывают. Объяснение нашлось в объявлении, которое гласило, что с 15 декабря запрещен доступ на территорию «работников сторонних организаций и посетителей», которые не предоставят QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании COVID-19 или медотвод.

В случае «Адмиралтейских верфей» такая формулировка коснулась не только представителей заказчиков, которые приезжают на переговоры, но и работников контрагентов, которые трудятся непосредственно на территории верфи. Среди них компании «Судоэлан», «Базис», «Грейтнева-Юг», «Эра», «НЭМО», «Азимут», «Монтажстрой», «Аквилон», «Нордтэк». Общее число присутствующих на верфи работников подрядных и смежных организаций — более 1000 человек, рассказала «Фонтанке» одна из сотрудниц компании, попавшей под ограничение. На проходной образовалась пробка, работники, которые не смогли попасть на работу, вызвали полицию, чтобы заявить о нарушении трудового законодательства.



Впрочем, блокировка пропусков не стала ни для кого сюрпризом. По словам собеседника издания, «Адмиралтейские верфи» уже давно начали собирать с контрагентов списки о наличии коронавирусных QR-кодов и медотводов. Тем, кто их не предоставил, ссылаясь на нежелание передавать персональные данные и медицинскую тайну, отказали в доступе на рабочее место. При этом работники в штате предприятия сохранили право ходить на работу без вакцины до 15 января. «Это сегрегация: завод разделил «своих» и «чужих» и ущемил нас в правах», — говорит сотрудница электромонтажного предприятия, базирующегося на АО «Адмиралтейские верфи».

После звонка в полицию пропуска чудесным образом заработали. «Но что нас ждет завтра, остается догадываться. Теперь обычный поход на работу — стресс и попытка отстоять свое законное право на труд. Это недопустимо», — говорит сотрудница контрагента «Адмиралтейскийх верфей». Примерно та же ситуация и на других судостроительных заводах Петербурга.

В пресс-службе «Адмиралтейских верфей» пояснили, что действовали исходя из постановления Роспотребнадзора № 4 от 9 ноября 2021 года, которое предписывает сотрудникам промышленных предприятий привиться от COVID-19 первой дозой к 15 декабря и завершить вакцинацию к 15 января.

«На территорию предприятия не были допущены представители контрагентских организаций, не привитые хотя бы первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции. Согласно вышеуказанному постановлению, 15 января является крайним сроком для введения второго компонента вакцины», — заявили в компании. При этом работники самого АО «Адмиралтейские верфи» смогли пройти на территорию своего завода, так как на 15 декабря число вакцинированных и переболевших достигло примерно 90%.

В ОСК (в состав которой входят еще 15 предприятий Петербурга, включая «Балтийский завод» и «Северную верфь») подтвердили, что такой же подход применяется и на других площадках. При этом заменой справке о вакцинации может быть актуальный ПЦР-тест или справка о наличии антител, а собственные сотрудники проходят регулярное тестирование, добавили в пресс-службе.

На «Балтийском заводе» «Фонтанке» сообщили, что на данный момент привито более 70% работников завода. 15 ноября на рабочие места пустили всех, но о возможном недопуске на рабочее место непривитых, все сотрудники были проинформированы ещё два месяца назад.



Председатель профсоюза МПРА в Петербурге Игорь Темченко подтвердил, что на верфях сложилась наиболее взрывоопасная ситуация. По его словам, сотрудники одного из крупных предприятий на днях направили обращение в прокуратуру с требованием проверить законность приказа об отстранении от работы с 15 января. Под документом подписались около 400 человек. По словам Игоря Темченко, разъяснения Роструда о возможности отстранять непривитых не носят нормативный характер. Кроме того, не хотят делать прививку те, кто недавно переболел, но все равно подлежит вакцинации, согласно постановлению Роспотребнадзора. В других отраслях приказы об отстранении тоже издаются, но острых столкновений там пока нет.

По информации «Фонтанки», приказ с предупреждением об отстранении сотрудников, отказавшихся привиться, издал, в частности, завод «Диаконт» (есть в распоряжении «Фонтанки»). По словам его работника, на данный момент это грозит примерно 300 рабочим (примерно треть штата).

Отстранять от работы начало и правительство Петербурга, сообщил «Фонтанке» сотрудник одного из подведомственных учреждений. «Вчера приказом меня отстранили, несмотря на подробные разъяснения о незаконности сего и о превышении полномочий со стороны Башкетовой (Наталия Башкетова — глава Роспотребнадзора». — Прим. ред.)», — рассказал собеседник издания. По его словам, он намерен обжаловать решение, ссылаясь на то, что в федеральном списке обязательной вакцинации по эпидпоказаниям подведомственных учреждений нет, а у санитарного ведомства нет полномочий его расширять. В пресс-службе администрации Петербурга «Фонтанке» сообщили, что на данный момент целевой показатель даже перевыполнен: привито 90% работников. Но число тех, кто был отстранен за отказ сделать прививку, на момент публикации не назвали.

Ранее Американская торговая палата (также объединяет европейские, японские и корейские компании) запросила дополнительных разъяснений у властей, выразив сомнения в законности отстранения работников на основании распоряжения Роспотребнадзора.

Согласно пункту 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. На основании приказа Минздрава России от 09.12.2020 N1307н, прививка против новой коронавирусной инфекции отнесена к профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям. Но большинство сфер, которые перечислил в своем постановлении Роспотребнадзор, не входит в перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок (утвержден постановлением правительства РФ от 15.07.1999 № 825), не говоря уже о людях старше 60 лет и больных с хроническими заболеваниями.



Достичь установленной Роспотребнадзором планки в 80% вакцинированных практически нереально, потому что переболевших и обладателей медотводов больше 20%, говорит исполнительный директор Американской торговой палаты Мария Чернобровкина. Участники ассоциации пока больше действуют уговорами. Но после того, как федеральные власти отказались от внедрения QR-кодов на транспорте, а петербургские отложили введение их в общепите, решимость делать прививку у людей заметно убавилась.

Опрошенные «Фонтанкой» сети общественного питания и розничные сети сообщили, что не стали никого отстранять, так как выполнили норматив по вакцинации. В частности «Максидом» привил 82% работников. Достиг целевых показателей и «Реалъ». «Несколько антиваксеров заболели, число QR-кодов увеличилось», — прокомментировал совладелец компании Александр Мышинский. Чтобы ускорить вакцинацию, директоров магазина пригрозили оставить без премии. «Никого не отстранили, 85% привитых, 7% медотводы», — прокомментировал совладелец «Теремка» Виталий Свидовский.

Но бизнес так и не получил от властей четких разъяснений о том, как считать процент привитых. Роспотребнадзор сообщал, что переболевшие COVID-19 приравниваются к обладателям медотвода, но всё-таки должны уместиться в 20%. Требование привить 80% в любом случае будет отсчитываться от общей численности штата.

При этом врачи отказывают в прививке тем, кто болел меньше полугода назад. С другой стороны, федеральные власти пообещали QR-коды всем носителям антител, что не слишком сочетается с постановлением петербургского Роспотребнадзора, которое, по сути, предписывает вакцинировать даже недавно переболевших сотрудников. «Надеюсь, что-то изменится в ближайшее время», — заключила Мария Чернобровкина.

Галина Бояркова, Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»

