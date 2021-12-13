QR-коды раздадут за антитела, а дети, самолеты и поезда обойдутся: все главные послабления

автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Переболевшие с антителами и ПЦР получат QR-коды

Справка о наличии антител к коронавирусу после Нового года будет достаточным основанием для того, чтобы выдать человеку сертификат переболевшего на полгода. Если добавить к ней положительный ПЦР-тест, то срок действия будет вдвое дольше, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«При этом мы не будем мерить антитела с точки зрения их количества, мы будем получать только результат «да» или «нет», — уточнила Голикова

Привитые иностранными вакцинами тоже получат QR-коды



«Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут также сдать тест на антитела, получить сертификат сроком действия полгода», — рассказала Голикова на заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме. Это относится и к тем, кто привился «Спутником V» за рубежом.

«Они смогут, приехав или находясь здесь, сдать соответствующий анализ на антитела. При наличии антител им будет выдан соответствующий документ сроком на шесть месяцев»,— заявила Голикова.

В то же время выдача российского сертификата привившимся иностранными вакцинами не означает признания их Россией, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это скорее признание наличия антител, не признание западных вакцин, хотя в этом направлении работы тоже продолжаются», — заявил Песков.

Силовики и военные получат QR-коды

Проблема с получением военными и силовиками QR-кодов о вакцинации наконец решится. Они могут появиться и на «Госуслугах». Ранее это было невозможно из-за ограничений на передачу их персональных данных.



«Будет несколько иное технологическое решение этой задачи», — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Детей ПЦРы, QR-коды и обязательная вакцинация не коснутся

«Мы не требуем от детей исследование на ПЦР. Более того, у нас даже законопроект, который мы сегодня обсуждаем, вообще детей вывел из категории тех, кто регулируется данным законопроектом», — объявила Голикова в ходе выступления в Госдуме.

И добавила, что и вакцинация от коронавируса для детей остается исключительно добровольной.

QR-кодов на самолетах и поездах пока не будет

Проект закона о введении QR-кодов на транспорте официально сняли с рассмотрения. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, решение принято по итогам диалога нижней палаты парламента с правительством и изучения обращений граждан и мнений регионов.

«Стало ясно, что это очень сложный законопроект. На нынешней стадии гарантировать отсутствие негативных последствий очень сложно. Поэтому было принято такое решение — снять его с рассмотрения», — прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Представитель Кремля отметил, что это не конец — работа над документом будет продолжаться. «Единая Россия» и правительство готовы дальше к очень скрупулезной работе», — сказал он.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

