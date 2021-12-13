Как рассказала 13 декабря вице-премьер Татьяна Голикова на заседании единороссов в Госдуме, такую справку будут давать на полгода. Процедуру смогут пройти как привитые иностранными вакцинами, так и неофициально переболевшие. Будет ли задан какой-то уровень антител, достаточный для получения справки, не уточняется. В случае если в подтверждение наличия антител человек покажет и результаты положительного ПЦР-теста, то срок действия его сертификата будет равен году.
Носителям собственных и «зарубежных» антител к коронавирусу дадут QR-код, достаточно будет показать справку
Справка о наличии антител к коронавирусу после Нового года будет достаточным основанием для того, чтобы выдать человеку сертификат переболевшего. Если добавить к ней положительный ПЦР-тест, то срок действия будет вдвое дольше.
Как рассказала 13 декабря вице-премьер Татьяна Голикова на заседании единороссов в Госдуме, такую справку будут давать на полгода. Процедуру смогут пройти как привитые иностранными вакцинами, так и неофициально переболевшие. Будет ли задан какой-то уровень антител, достаточный для получения справки, не уточняется. В случае если в подтверждение наличия антител человек покажет и результаты положительного ПЦР-теста, то срок действия его сертификата будет равен году.