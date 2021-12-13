Песков заявил, что выдача QR-кодов привитым зарубежными вакцинами не означает признание этих препаратов

Выдача сертификата привившимся иностранными вакцинами не означает признание этих вакцин Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это скорее признание наличия антител, не признание западных вакцин, хотя в этом направлении работы тоже продолжаются, — цитирует 13 декабря Пескова РИА Новости. — Это совершенно не означает, что такие же аналогичные решения будут приниматься в западных странах, работы по взаимному признанию актов вакцинации продолжаются, и мы надеемся, что со временем будет положительный результат. Здесь, скорее, идет признание факта наличия антител».
Как писала «Фонтанка», носителям собственных и «зарубежных» антител к COVID-19 дадут QR-код, достаточно будет показать справку.