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Песков заявил, что выдача QR-кодов привитым зарубежными вакцинами не означает признание этих препаратов

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Выдача сертификата привившимся иностранными вакцинами не означает признание этих вакцин Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это скорее признание наличия антител, не признание западных вакцин, хотя в этом направлении работы тоже продолжаются, — цитирует 13 декабря Пескова РИА Новости. — Это совершенно не означает, что такие же аналогичные решения будут приниматься в западных странах, работы по взаимному признанию актов вакцинации продолжаются, и мы надеемся, что со временем будет положительный результат. Здесь, скорее, идет признание факта наличия антител».

Как писала «Фонтанка», носителям собственных и «зарубежных» антител к COVID-19 дадут QR-код, достаточно будет показать справку.

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Комментарии (10)

simak
Ну вот. Только что в Думе убеждали протестующих депутатов КПРФ что QR-код и вакцинация это одно и то же, как Песков сказал - нет, не одно и то же. Они между собой бы договорились?
Piter Russo
Лучше бы рассказал что Путин на завтрак сегодня ел и что за завтраком читал.
kоt-obormot
Да просто заграничные антитела совершенно другой системы. - непотреотичные какие то.
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