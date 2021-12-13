Песков объяснил, почему законопроект о QR-кодах на транспорте сняли с рассмотрения

«Стало ясно, что это очень сложный законопроект. На нынешней стадии гарантировать отсутствие негативных последствий очень сложно. Поэтому было принято такое решение — снять его с рассмотрения», — процитировало издание Пескова 13 декабря.

Законопроект о введении QR-кодов на некоторых видах транспорта на нынешней стадии не гарантирует отсутствие негативных последствий, именно поэтому документ решили снять с рассмотрения. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля отметил, что работа над документом будет продолжаться. «Единая Россия» и правительство готовы дальше к очень скрупулезной работе», — сказал он.



«Партия («Единая Россия») в русле принципиальной позиции президента заняла такую позицию», — отметил Песков.



На вопрос о том, планирует ли Владимир Путин предложить свои изменения к документу, пресс-секретарь сказал: «Документ очень сложный, технологически, логистически. Он требует очень скрупулезной проработки, которая сейчас будет продолжаться <...> Сначала нужно дождаться работы экспертов, профильных комитетов, фракции «Единая Россия», правительства».



«Фонтанка» писала, что проект закона о введении QR-кодов на транспорте собираются снять с рассмотрения. По словам спикера Вячеслава Володина, решение принято в результате диалога Госдумы с правительством и изучения обращений граждан и мнений регионов.



В середине ноября кабмин внес в Госдуму законопроекты о введении в России обязательных QR-кодов для проезда в общественном транспорте и присутствия в других общественных местах. В конце ноября Володин опубликовал в своем Telegram-канале пост с предложением обсудить законопроекты о QR-кодах и получил сотни тысяч комментариев.

