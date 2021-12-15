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ОСК заблокировала пропуска невакцинированным сотрудникам контрагентов. Не попавшие на работу позвали на помощь полицию

Первый открытый трудовой конфликт из-за обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции произошел на «Адмиралтейских верфях». 15 декабря на проходной предприятия появилось объявление, что с сегодняшнего дня запрещен доступ на территорию «работников сторонних организаций и посетителей», которые не предоставят QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19.

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«Людей не пускают на проходную, пропуска заблокированы», — рассказала «Фонтанке» одна из сотрудниц компании, попавшей под ограничение. По ее словам, речь идет не о редких посетителях, которые приходят на переговоры, а о работниках предприятий — контрагентов судостроительной компании, которые расположены на ее территории, чей счет переваливает за тысячу человек. Сотрудники, которые не смогли попасть на работу, вызвали полицию, чтобы заявить о нарушении трудового законодательства. После этого «Адмиралтейские верфи» были вынуждены разблокировать пропуска.

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Основанием стало распоряжение Роспотребнадзора об обязательной вакцинации. Однако обязанность привить 80 % сотрудников (и право отстранять от работы без сохранения зарплаты) у промышленных предприятий наступает лишь с 15 января (до 15 декабря надо отчитаться о первой дозе). «Получается, завод разделил «своих» и «чужих», и ущемил нас в правах», — говорит девушка, представляющая электромонтажное предприятие, базирующееся на АО «Адмиралтейские верфи».

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) подтвердили, что пока ограничения касаются только представителей сторонних организаций. Однако заменой справке о вакцинации может быть актуальный ПЦР-тест или справка о наличии антител. Допуск собственных работников предприятий корпорации на рабочие места идет без ограничений. Они проходят регулярное тестирование. Такие же правила касаются всех предприятий, входящих в группу.

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Комментарии (12)

Владислав М
Уголовное дело на администрацию Адмиралтейских верфей заведено? Или просто пустили и как с гуся вода?
dedmoroz_5e4d8827384c2
целые страны пляшут под дудку глобалистов
тов
"После этого «Адмиралтейские верфи» были вынуждены разблокировать пропуска."

- и так повсюду. Где люди не берутся на испуг и готовы уволиться, все требования моментально снимаются. И у нас, и за границей.

Не верь, не бойся, не проси.
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