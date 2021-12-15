ОСК заблокировала пропуска невакцинированным сотрудникам контрагентов. Не попавшие на работу позвали на помощь полицию

«Людей не пускают на проходную, пропуска заблокированы», — рассказала «Фонтанке» одна из сотрудниц компании, попавшей под ограничение. По ее словам, речь идет не о редких посетителях, которые приходят на переговоры, а о работниках предприятий — контрагентов судостроительной компании, которые расположены на ее территории, чей счет переваливает за тысячу человек. Сотрудники, которые не смогли попасть на работу, вызвали полицию, чтобы заявить о нарушении трудового законодательства. После этого «Адмиралтейские верфи» были вынуждены разблокировать пропуска.

Основанием стало распоряжение Роспотребнадзора об обязательной вакцинации. Однако обязанность привить 80 % сотрудников (и право отстранять от работы без сохранения зарплаты) у промышленных предприятий наступает лишь с 15 января (до 15 декабря надо отчитаться о первой дозе). «Получается, завод разделил «своих» и «чужих», и ущемил нас в правах», — говорит девушка, представляющая электромонтажное предприятие, базирующееся на АО «Адмиралтейские верфи».

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) подтвердили, что пока ограничения касаются только представителей сторонних организаций. Однако заменой справке о вакцинации может быть актуальный ПЦР-тест или справка о наличии антител. Допуск собственных работников предприятий корпорации на рабочие места идет без ограничений. Они проходят регулярное тестирование. Такие же правила касаются всех предприятий, входящих в группу.

