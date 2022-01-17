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Беглов: Разногласия по QR-кодам считаю неприемлемыми

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Губернатор Александр Беглов считает, что разногласий по поводу режима QR-кодов в Петербурге быть не должно — весь город должен соблюдать новые правила.

«С 2 января в нашем городе введена система обязательных QR-кодов. Очень важно, чтобы в нынешней непростой обстановке весь Петербург выполнял новые правила. Разногласия по этому вопросу считаю неприемлемыми. Мы всегда умели объединять усилия. Сегодня, как и в начале эпидемии, перед нами стоит общая задача — сохранить жизнь и здоровье петербуржцев», — заявил Беглов 17 января в традиционном радиообращении.

Как писала «Фонтанка», петербуржцы подали пять исков к правительству города об отмене QR-кодов. А ряд заведений открыто отказались их проверять.

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Комментарии (47)

Dmitry53
Беглов решил стать "святее Папы Римского" - Госдума сняла рассмотрение QR-кодов, а он настаивает! Ау, законодатели, не пора ли принять к Беглову меры за нарушение законности?
Njura
А вопросы, касающиеся мусора, наледи, безумной застройки города человейниками его не волнуют?????
266711874
А с КарКодом ,но с открытой формой тубуркулеза можно в спортзал , бассейн,кафе ,ресторан ? Ведь девственно здоров же !!!
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