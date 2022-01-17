Беглов: Разногласия по QR-кодам считаю неприемлемыми

Губернатор Александр Беглов считает, что разногласий по поводу режима QR-кодов в Петербурге быть не должно — весь город должен соблюдать новые правила.



«С 2 января в нашем городе введена система обязательных QR-кодов. Очень важно, чтобы в нынешней непростой обстановке весь Петербург выполнял новые правила. Разногласия по этому вопросу считаю неприемлемыми. Мы всегда умели объединять усилия. Сегодня, как и в начале эпидемии, перед нами стоит общая задача — сохранить жизнь и здоровье петербуржцев», — заявил Беглов 17 января в традиционном радиообращении.

