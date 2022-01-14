Госдума не собирается рассматривать законопроект о QR-кодах в весеннюю сессию

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах не включен в план работы Госдумы на весеннюю сессию. Это следует из проекта постановления, который был опубликован 14 января в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Весенняя сессия Госдумы продлится с 10 января по 31 июля 2022 года.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство отложило изучение законопроекта о QR-кодах. Она отметила, что в документ будут внесены поправки с учетом «омикрон»-штамма. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил о планах снять с рассмотрения этот законопроект.
Инициатива о введении QR-кодов в общественных местах была одобрена Госдумой в первом чтении 16 декабря. Предполагалось, что изменения вступят в силу с 1 февраля и будут действовать до 1 июня 2022 года.
«Фонтанка» писала, что со 2 января в Петербурге QR-код о прохождении вакцинации требуется при посещении магазинов (не продуктовых), общепита, учреждений культуры, бассейнов, фитнес-центров, развлекательных заведений, гостиниц, брачных церемоний, а также спортивных мероприятий (тех, где будет больше 40 человек).