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Госдума не собирается рассматривать законопроект о QR-кодах в весеннюю сессию

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Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах не включен в план работы Госдумы на весеннюю сессию. Это следует из проекта постановления, который был опубликован 14 января в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Весенняя сессия Госдумы продлится с 10 января по 31 июля 2022 года.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство отложило изучение законопроекта о QR-кодах. Она отметила, что в документ будут внесены поправки с учетом «омикрон»-штамма. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил о планах снять с рассмотрения этот законопроект.

Инициатива о введении QR-кодов в общественных местах была одобрена Госдумой в первом чтении 16 декабря. Предполагалось, что изменения вступят в силу с 1 февраля и будут действовать до 1 июня 2022 года.

«Фонтанка» писала, что со 2 января в Петербурге QR-код о прохождении вакцинации требуется при посещении магазинов (не продуктовых), общепита, учреждений культуры, бассейнов, фитнес-центров, развлекательных заведений, гостиниц, брачных церемоний, а также спортивных мероприятий (тех, где будет больше 40 человек).

Проект закона о QR-кодах в общественных местах правительство внесло в Думу 12 ноября. Документ предполагает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли после предъявления следующих документов: QR-кода о прививке; документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; медицинского отвода от вакцинации. В случае принятия нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

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Комментарии (8)

Slava_Rossii
В кремле боятся, что будет как в Казахстане!
Nurofen
Ура!
sergeant-1
Однажды эмир позвал Ходжу Насреддина и спросил: «Можешь ли ты обучить моего любимого ишака богословию?» И Ходжа ответил: «О пресветлый эмир! Этот замечательный ишак не уступает остротой своего ума ни одному из твоих министров, ни даже тебе самому, и я берусь обучить его богословию, но для этого потребуется двадцать лет». Эмир велел выдать ему из казны пять тысяч таньга золотом и сказал: «Бери этого ишака и учи его, но, клянусь Аллахом, если через двадцать лет он не будет читать наизусть Коран, я отрублю тебе голову!»
— Ну, значит, ты заранее можешь проститься со своей головой! — сказали люди. — Да где же это видано, чтобы ишаки учились богословию и наизусть читали Коран!
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