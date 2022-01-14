Госдума не собирается рассматривать законопроект о QR-кодах в весеннюю сессию

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах не включен в план работы Госдумы на весеннюю сессию. Это следует из проекта постановления, который был опубликован 14 января в электронной базе данных нижней палаты парламента.



Весенняя сессия Госдумы продлится с 10 января по 31 июля 2022 года.



Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство отложило изучение законопроекта о QR-кодах. Она отметила, что в документ будут внесены поправки с учетом «омикрон»-штамма. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил о планах снять с рассмотрения этот законопроект.

