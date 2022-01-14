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Голикова: Рассмотрение законопроекта о QR-кодах откладывается

Вице-премьер заявила о том, что правительство отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах.

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«В условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», — цитирует 14 января РИА Новости заявление Татьяны Голиковой.

По ее словам, в документ будут внесены поправки. Так, общественные места можно будет посещать по результату ПЦР-теста и после 1 февраля. Минздрав, в свою очередь, установит срок действия сертификата для тех, у кого есть медотвод от вакцинации.

Голикова отметила, что штамм «омикрон» создает «новые вызовы». Она констатировала, что заболеваемость по стране пошла вверх.

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Комментарии (22)

Mikle776
А что нибудь Голикова сказала про коды для переболевших неофициально? В Питере такие граждане поражены в правах - во многие места не пускают... а иногда надо
Athair
Сколько ботов-антиваксеров повылезало сразу... :) А потом думаем, почему эпидемия не прекращается.

По 5 центов каждому + премия по итогам квартала, если Россия не наберет 55% вакцинированных. И дополнительная премия, если смертность в Петербурге превысит 200 человек в день.
angel of death
да нам начхать на ваши куринные кода
как введёте - так мандаты и сдадите на выходе из госдуры, где вас будут ждать нерадостные лица =)
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