Голикова: Рассмотрение законопроекта о QR-кодах откладывается

«В условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», — цитирует 14 января РИА Новости заявление Татьяны Голиковой.



По ее словам, в документ будут внесены поправки. Так, общественные места можно будет посещать по результату ПЦР-теста и после 1 февраля. Минздрав, в свою очередь, установит срок действия сертификата для тех, у кого есть медотвод от вакцинации.



Голикова отметила, что штамм «омикрон» создает «новые вызовы». Она констатировала, что заболеваемость по стране пошла вверх.

