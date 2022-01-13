Такси с мертвым водителем устроило двойное ДТП в Хабаровске

Автомобиль такси столкнулся с двумя внедорожниками в Хабаровске. Таксист скончался на месте, но, по предварительным данным, это произошло еще до аварии.



Как сообщает «АиФ-Дальинформ», ДТП случилось 13 января около 16 часов по местному времени на перекрестке улиц Павла Морозова и Индустриальной. Такси Toyota Prius стало заносить на скользкой дороге, а затем машина потеряла управление и столкнулась с Toyota Land Cruiser. Водитель еще одного Land Cruiser, ехавшего следом, не успел затормозить и врезался в первый.