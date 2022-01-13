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Такси с мертвым водителем устроило двойное ДТП в Хабаровске

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Автомобиль такси столкнулся с двумя внедорожниками в Хабаровске. Таксист скончался на месте, но, по предварительным данным, это произошло еще до аварии.

Как сообщает «АиФ-Дальинформ», ДТП случилось 13 января около 16 часов по местному времени на перекрестке улиц Павла Морозова и Индустриальной. Такси Toyota Prius стало заносить на скользкой дороге, а затем машина потеряла управление и столкнулась с Toyota Land Cruiser. Водитель еще одного Land Cruiser, ехавшего следом, не успел затормозить и врезался в первый.

По предварительным данным, водитель такси умер еще до столкновения. Предполагают, что у него случился сердечный приступ. Пострадавших в ДТП нет, рассказали изданию в отделе пропаганды УГИБДД по Хабаровскому краю.

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Комментарии (5)

ProstoZloy
Осталось озвучит возраст водителя и дату его "вакцинации". В США и ЕС наблюдается прямая корреляция между числом вакцинированных и случаями внезапной смерти.
265843015
Смерть она такая, никогда не знаешь где подкараулит) позавтракал а днём всё...
DEMOMON
Жопонюх во всей красе.
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