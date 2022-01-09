Ситуация в Казахстане. Гибель детей, вывоз россиян и протесты в защиту кыргызского музыканта

Командующий группировкой генерал Андрей Сердюков заявил, что к вечеру 9 января все миротворческие силы прибыли в Казахстан для выполнения своих задач. Ранее Минобороны России уточняло , что переброска российского контингента велась круглосуточно, были задействованы более 70 самолетов. Силы уже приступили к охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социнфраструктуры в Казахстане.

Российское военное ведомство начало вывозить граждан РФ из Казахстана. Первые три борта военно-транспортной авиации вылетели из Алма-Аты в подмосковный аэропорт Чкаловский . В консульстве России в Алма-Ате сообщили, что вывозить будут до тех пор, пока не заберут всех желающих, люди продолжают прибывать на место сбора. Тем временем читатель «Фонтанки» сообщил, что в аэропорту в Нур-Султане в зоне посадки находится его мать и еще семеро граждан России, которые требуют вывезти их на родину, однако с «ними никто не хочет разговаривать».

Исполняющий обязанности министра внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев в эфире гостелеканала заявил, что с начала беспорядков в СИЗО помещены 134 человека, которые подозреваются в совершении особо тяжких преступлений. Ранее на сайте президента Казахстана появилась информация, что возбуждены 124 уголовных дела, почти 6 тысяч человек задержаны.



В МВД Казахстана рассказали, что мародеры успели разграбить более сотни крупных объектов торговли и банков, а предварительный ущерб составляет 200 миллионов долларов (более 87 млрд тенге).



Во время беспорядков погибли трое детей: четырехлетняя девочка, а также 11-летний и 15-летний подростки.



Пресс-секретарь первого президента республики Нурсултана Назарбаева опроверг информацию о том, что семья политика покинула страну и заявил, что Назарбаев по собственному желанию передал пост председателя совета безопасности действующему главе государства Кисыму-Жомарту Токаеву.



Террорист или музыкант



По государственному казахскому телеканалу «Хабар 24» показали сюжет с мужчиной, который на камеру рассказывает, что 1 января с ним связались неизвестные люди и предложили 90 тысяч тенге за участие в акциях протеста в Казахстане. «Поскольку я безработный в Кыргызстане. Я согласился. Второго они купили мне билет, и я прилетел в Алма-Ату», — рассказывает он. Мужчина добавил, что его привезли на некую квартиру, где также находились граждане Таджикистана и Узбекистана, а когда начался митинг, он испугался и вернулся на квартиру. В этом же сюжете показали и задержание «террористов», также дали кадр с арсеналом оружия.

