Ситуация в Казахстане. Гибель детей, вывоз россиян и протесты в защиту кыргызского музыканта

Командующий группировкой генерал Андрей Сердюков заявил, что к вечеру 9 января все миротворческие силы прибыли в Казахстан для выполнения своих задач. Ранее Минобороны России уточняло, что переброска российского контингента велась круглосуточно, были задействованы более 70 самолетов. Силы уже приступили к охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социнфраструктуры в Казахстане.
Российское военное ведомство начало вывозить граждан РФ из Казахстана. Первые три борта военно-транспортной авиации вылетели из Алма-Аты в подмосковный аэропорт Чкаловский. В консульстве России в Алма-Ате сообщили, что вывозить будут до тех пор, пока не заберут всех желающих, люди продолжают прибывать на место сбора. Тем временем читатель «Фонтанки» сообщил, что в аэропорту в Нур-Султане в зоне посадки находится его мать и еще семеро граждан России, которые требуют вывезти их на родину, однако с «ними никто не хочет разговаривать».
Исполняющий обязанности министра внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев в эфире гостелеканала заявил, что с начала беспорядков в СИЗО помещены 134 человека, которые подозреваются в совершении особо тяжких преступлений. Ранее на сайте президента Казахстана появилась информация, что возбуждены 124 уголовных дела, почти 6 тысяч человек задержаны.
В МВД Казахстана рассказали, что мародеры успели разграбить более сотни крупных объектов торговли и банков, а предварительный ущерб составляет 200 миллионов долларов (более 87 млрд тенге).
Во время беспорядков погибли трое детей: четырехлетняя девочка, а также 11-летний и 15-летний подростки.
Пресс-секретарь первого президента республики Нурсултана Назарбаева опроверг информацию о том, что семья политика покинула страну и заявил, что Назарбаев по собственному желанию передал пост председателя совета безопасности действующему главе государства Кисыму-Жомарту Токаеву.
Террорист или музыкант
По государственному казахскому телеканалу «Хабар 24» показали сюжет с мужчиной, который на камеру рассказывает, что 1 января с ним связались неизвестные люди и предложили 90 тысяч тенге за участие в акциях протеста в Казахстане. «Поскольку я безработный в Кыргызстане. Я согласился. Второго они купили мне билет, и я прилетел в Алма-Ату», — рассказывает он. Мужчина добавил, что его привезли на некую квартиру, где также находились граждане Таджикистана и Узбекистана, а когда начался митинг, он испугался и вернулся на квартиру. В этом же сюжете показали и задержание «террористов», также дали кадр с арсеналом оружия.
В мужчине признали известного в Кыргызстане джазового исполнителя Викрама Рузахунова, который регулярно ездит в Казахстан с концертами, и 2 января действительно прилетел в Нур-Султан.
Кошмар, это известный Джазовый исполнитель Викрам Рузахунов в Кыргызстане. Он часто ездил в Казахстан участвовал на концертах там. Его в Джазовых кругах Мира многие знают. Мы его знаем и любим!— Azis Abakirov (@AzisAbakirov) January 9, 2022
Пожалуйста не вешайте на него чего не может быть, отпустите его. Он простой музыкант! https://t.co/RzlNlLwwqW
В Казахстане начали распространять информацию, что человек на видео — не музыкант, а его имя якобы Закир Убуров. Это опровергла музыкант Юлия Руцкая, которая записала видеообращение с призывом к властям Кыргызстана защитить своего гражданина и обратила внимание, что мужчина с видео явно избит. Телеграм-каналы со ссылкой на родственников Викрама считают, что его пытали, а речь на камеру он произнес под давлением.
Кыргызские музыканты узнали своего коллегу. pic.twitter.com/LnMNZHqtIn— Kloop (@kloopnews) January 9, 2022
У посольства Казахстана в Бишкеке собрались 20 человек: родственники, друзья и коллеги Викрама, которые потребовали немедленно разобраться в ситуации и вернуть музыканта домой. Видео с места показало местное СМИ 24.kg, журналист которого записал рассказ артиста Кайрата Примбердиева. Глава госсовета национальной безопасности (ГСНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев, который вышел к собравшимся, рассказал, что посольству Казахстана направили ноту протеста и заявил, что Рузахунов — не террорист, а добропорядочный гражданин.
В этот же день глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем неофициальном телеграм-канале сообщил, что несколько дней назад на связь перестал выходить его алма-атинский друг, музыкант Ильяс Аутов, он лидер группы «Мотор-Роллер». «Надеюсь, что у него и его родных всё в порядке. В предновогодние дни он приезжал в Москву и выступал в Центре подготовки космонавтов, исполнял свои песни», — написал Рогозин.