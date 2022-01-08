Авиация Минобороны готовит вывозные рейсы из Алма-Аты для россиян

Военно-транспортная авиация Минобороны организует рейсы из Алма-Аты, чтобы вывезти россиян, застрявших в охваченной беспорядками стране. Об этом 8 января сообщает посольство РФ в Казахстане в Facebook.



На сегодня назначены рейсы в Иваново и Оренбург. Они будут вылетать в промежутке с 17:00 до 18:00. Всех, кто хочет попасть на самолеты, просят собраться в терминале аэропорта в 14:00. Для них будет действовать правило «один пассажир — одно место ручного багажа». Дипломаты подчеркнули, что в Казахстане наблюдаются перебои со связью и практически не работает Интернет, так что информацию о рейсах просят передавать знакомым и родственникам.

