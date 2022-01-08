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Авиация Минобороны готовит вывозные рейсы из Алма-Аты для россиян

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Военно-транспортная авиация Минобороны организует рейсы из Алма-Аты, чтобы вывезти россиян, застрявших в охваченной беспорядками стране. Об этом 8 января сообщает посольство РФ в Казахстане в Facebook.

На сегодня назначены рейсы в Иваново и Оренбург. Они будут вылетать в промежутке с 17:00 до 18:00. Всех, кто хочет попасть на самолеты, просят собраться в терминале аэропорта в 14:00. Для них будет действовать правило «один пассажир — одно место ручного багажа». Дипломаты подчеркнули, что в Казахстане наблюдаются перебои со связью и практически не работает Интернет, так что информацию о рейсах просят передавать знакомым и родственникам.

«Фонтанка» рассказывала историю читательницы Марии, родственники которой застряли в Алма-Ате, — пассажирам пришлось ночевать на борту самолета, который так и не улетел в Москву. Петербуржцы также застряли в Нур-Султане, их рейс вовсе отменили, и им приходится покупать новые билеты.

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Комментарии (21)

Nothing
Думаю, русскоязычным надо собираться
angel of death
Иваново и Оренбург ?
а чё не Шойгу-Сибирь города? =/
Давайте сразу организуем очередь из псевдо-желающих строить этот цирк....
самолётами минобороны вывозить людей? курам на смех - это не дрова, чтобы на развалюхах, место которым на свалке, их перевозить...
Mikkä Kårhunen
походу там совсем все плохо,а не так как нам вещают
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