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Рейс из Нур-Султана в Петербург отменили. Застрявшим в столице Казахстана пассажирам придется покупать билеты второй раз

Рейс КС 137 авиакомпании Air Astana, который должен был вылететь из столицы Казахстана в Петербург, окончательно отменен. Об этом вечером 7 января «Фонтанке» сообщил читатель Александр со ссылкой на справочную аэропорта Пулково.

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«Людям приходится покупать билеты до Москвы за свой счёт, при этом билеты сильно подорожали. Приходится через знакомых отправлять деньги, чтобы приобрести новые», — рассказал он.

Ранее «Фонтанка» писала, что отец Александра летел из Атырау в Петербург с пересадкой в Нур-Султане. Его рейс должен был отправиться в Пулково еще 5 января, но был задержан. Мужчина вместе с другими пассажирами застрял в аэропорту Нур-Султана без связи с родственниками и местных денег. Из-за отсутствия связи нет возможности заплатить картой или сделать перевод. Вместе с ним в воздушной гавани ночевали около 60 человек.

При этом несколько рейсов Air Astana всё же вылетят сегодня. В пятницу пассажиры смогут отправиться из Нур-Султана в Москву, Атырау и Дубай.

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Комментарии (7)

Nothing
Туда уже Павку Корчагина отправили, а он то всех перестреляет как собак)
Денеб
Не ходите дети! Ни за что на свете! Не ходите, дети, в Казахстан гулять.....
Nothing
вы не поверите, но это так и есть! Щаз миллионы русских поедут
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