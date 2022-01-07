Рейс из Нур-Султана в Петербург отменили. Застрявшим в столице Казахстана пассажирам придется покупать билеты второй раз

«Людям приходится покупать билеты до Москвы за свой счёт, при этом билеты сильно подорожали. Приходится через знакомых отправлять деньги, чтобы приобрести новые», — рассказал он.



Ранее «Фонтанка» писала, что отец Александра летел из Атырау в Петербург с пересадкой в Нур-Султане. Его рейс должен был отправиться в Пулково еще 5 января, но был задержан. Мужчина вместе с другими пассажирами застрял в аэропорту Нур-Султана без связи с родственниками и местных денег. Из-за отсутствия связи нет возможности заплатить картой или сделать перевод. Вместе с ним в воздушной гавани ночевали около 60 человек.

