Во время беспорядков в Алма-Ате четырехлетняя девочка погибла от выстрела в голову

Четырехлетняя девочка погибла в ходе беспорядков в Алма-Ате. Об этом 8 января сообщает местное издание Orda.



О гибели ребенка журналистам рассказал ее отец. По его словам, 6 января девочка ехала вместе с его братом и его детьми за продуктами, когда их машину обстреляли. Девочке пуля попала в голову, дети брата мужчины ранены — девятиклассница с пулевым ранением находится в реанимации.



Ранее уполномоченный по правам ребенка в Казахстане рассказал об 11-летнем мальчике, погибшем в Алма-Ате 5 января.

