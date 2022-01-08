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Во время беспорядков в Алма-Ате четырехлетняя девочка погибла от выстрела в голову

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Четырехлетняя девочка погибла в ходе беспорядков в Алма-Ате. Об этом 8 января сообщает местное издание Orda.

О гибели ребенка журналистам рассказал ее отец. По его словам, 6 января девочка ехала вместе с его братом и его детьми за продуктами, когда их машину обстреляли. Девочке пуля попала в голову, дети брата мужчины ранены — девятиклассница с пулевым ранением находится в реанимации.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Казахстане рассказал об 11-летнем мальчике, погибшем в Алма-Ате 5 января.

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Комментарии (14)

chip1
Так, модер активно трет комменты, спасает нас и Ф. от преследования демократическими властями, ну и на том спасибо!)
chip1
Похоже силовикам понравилось стрелять без предупреждения, а чо, елбасы разрешил!
Slava_Rossii
Смерть девочки на совести действующей власти Казахстана.
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