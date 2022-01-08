Во время беспорядков в Алма-Ате погиб ребенок

Один ребенок погиб во время беспорядков в Алма-Ате, за жизнь еще одного борются врачи. Об этом 8 января сообщил уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин, пишут местные СМИ.



По данным Саина, 11-летний мальчик погиб еще 5 января от огнестрельного ранения. По предварительной информации, ребенок гулял с родителями, когда его задела случайная пуля.



Кроме того, 7 января в одну из детских больниц Алма-Аты доставили 15-летнего подростка с огнестрельными ранениями. Врачи борются за его жизнь. Мальчик ехал в машине с отцом, когда их автомобиль расстреляли.

