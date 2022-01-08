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Во время беспорядков в Алма-Ате погиб ребенок

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Один ребенок погиб во время беспорядков в Алма-Ате, за жизнь еще одного борются врачи. Об этом 8 января сообщил уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин, пишут местные СМИ.

По данным Саина, 11-летний мальчик погиб еще 5 января от огнестрельного ранения. По предварительной информации, ребенок гулял с родителями, когда его задела случайная пуля.

Кроме того, 7 января в одну из детских больниц Алма-Аты доставили 15-летнего подростка с огнестрельными ранениями. Врачи борются за его жизнь. Мальчик ехал в машине с отцом, когда их автомобиль расстреляли.

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Комментарии (2)

VKuser140805882
миротворцы одкб начали работать
Анна Эстедт
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