В Казахстане задержали почти шесть тысяч протестующих

С начала масштабных массовых беспорядков в Казахстане полиция задержала более 5,8 тысяч человек. Информация об этом 9 января появилась на официальном сайте президента этой страны по итогам заседания оперативного штаба.



Среди задержанных есть «значительное количество иностранцев». Возбуждены 125 уголовных дел.

Участники заседания доложили главе государства, что в стране были выставлены блокпосты, ряд стратегических объектов передали под охрану объединенному миротворческому контингенту государств-участников ОДКБ.