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В Казахстане задержали почти шесть тысяч протестующих

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С начала масштабных массовых беспорядков в Казахстане полиция задержала более 5,8 тысяч человек. Информация об этом 9 января появилась на официальном сайте президента этой страны по итогам заседания оперативного штаба.

Среди задержанных есть «значительное количество иностранцев». Возбуждены 125 уголовных дел.

Участники заседания доложили главе государства, что в стране были выставлены блокпосты, ряд стратегических объектов передали под охрану объединенному миротворческому контингенту государств-участников ОДКБ.

«Силовыми структурами продолжается «зачистка» населенных пунктов. Проводятся оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию террористов, сбору и документированию доказательной базы, проведению соответствующих экспертиз», — говорится на сайте президента Казахстана.

Как отмечается, ситуация стабилизирована во всех регионах страны, силовики освободили все захваченные ранее административные здания. В стране создадут правовую комиссию по ликвидации последствий беспорядков.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января, когда на улицы с требованием снизить цены на газ вышли жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области. Несмотря на то, что правительственная комиссия объявила о снижении цены, протесты не стихли. В республике перестали работать основные мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Signal). Президент Касым-Жомарт Токаев дал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». На следующий день глава государства удалил твит, в котором было написано «никаких разговоров с террористами, мы должны их убить».

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Комментарии (8)

lamer
У кого из комментаторов, выше отписавшихся, имеется опыт безопасного перемещения в городе во время стрельб из автоматического оружия?
X-кот
И что "миротворцам" дома не сиделось, еще здесь немного народа, несогласного с рабством осталось, т.е. "террористов" до фига, стреляй-не хочу. Явно Великий нулевой хочет прирасти территориями, а Лука отработать новогодний подарок из наших карманов
Sergik7
Уже проходили. Сейчас Россия будет вкладывать бабло для поднятия «разрушенного» государства и как бонус газ по акции.
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