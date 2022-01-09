В Казахстане задержали почти шесть тысяч протестующих

С начала масштабных массовых беспорядков в Казахстане полиция задержала более 5,8 тысяч человек. Информация об этом 9 января появилась на официальном сайте президента этой страны по итогам заседания оперативного штаба.
Среди задержанных есть «значительное количество иностранцев». Возбуждены 125 уголовных дел.
Участники заседания доложили главе государства, что в стране были выставлены блокпосты, ряд стратегических объектов передали под охрану объединенному миротворческому контингенту государств-участников ОДКБ.
«Силовыми структурами продолжается «зачистка» населенных пунктов. Проводятся оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию террористов, сбору и документированию доказательной базы, проведению соответствующих экспертиз», — говорится на сайте президента Казахстана.
Как отмечается, ситуация стабилизирована во всех регионах страны, силовики освободили все захваченные ранее административные здания. В стране создадут правовую комиссию по ликвидации последствий беспорядков.
Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января, когда на улицы с требованием снизить цены на газ вышли жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области. Несмотря на то, что правительственная комиссия объявила о снижении цены, протесты не стихли. В республике перестали работать основные мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Signal). Президент Касым-Жомарт Токаев дал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». На следующий день глава государства удалил твит, в котором было написано «никаких разговоров с террористами, мы должны их убить».