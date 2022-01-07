Источник: Нурсултан Назарбаев и его семья покинули Казахстан

Первый президент Казахстана вместе с семьей покинул Казахстан. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает главред местного издания Orda.



Он уточнил, что, по данным собеседника издания, Нурсултан Назарбаев и его дочери вместе с семьями уже находятся за границей. В стране остался только старший брат экс-президента Болат. При этом журналист обращает внимание, что с начала протестов государственные СМИ перестали упоминать имена Назарбаева и членов его семьи. Кроме того, столицу страны больше не называют Нур-Султаном.

