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Источник: Нурсултан Назарбаев и его семья покинули Казахстан

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Первый президент Казахстана вместе с семьей покинул Казахстан. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает главред местного издания Orda.

Он уточнил, что, по данным собеседника издания, Нурсултан Назарбаев и его дочери вместе с семьями уже находятся за границей. В стране остался только старший брат экс-президента Болат. При этом журналист обращает внимание, что с начала протестов государственные СМИ перестали упоминать имена Назарбаева и членов его семьи. Кроме того, столицу страны больше не называют Нур-Султаном.

Ранее источник Orda сообщил, что в Алма-Ате якобы задержан племянник Назарбаева, ранее занимавший пост зампредседателя Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ — аналог российской ФСБ).

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Комментарии (36)

NasushnyBread
Тут есть ещё тонкий момент - впервые российская власть фактически деятельно поддержала спровоцированную смену руководства в постсоветской республике. Не иначе с Китаем консультировались.
Эд Хэммет
Подведём итоги. Прекрасно организованный Токаевым госпереворот состоялся. В Казахстане после транзита установилось двоевластие. Президентом стал Токаев, но его полномочия были весьма ограниченными. Назарбаев стал председателем Совета безопасности и сохранил контроль над силовиками. Родственники бывшего президента — одни из богатейших людей в стране — занимают государственные посты, управляют крупнейшими компаниями и банками, владеют огромными промышленными предприятиями. С началом волнений казахские силовики не выполняли указания Токаева. Он изначально планировал обратиться в кремль за помощью.
Теперь Елбасы улетел. Имущество его клана раздербанят новые хозяева жизни. А кремлёвские сидельцы получили очередной урок.
Steelpain
В ОАЭ сбежал, у его семейки там полно недвижимости, "честно" заработанной.
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