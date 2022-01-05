Спецборт для первых лиц из Москвы после захвата аэропорта в Алма-Ате устремился в сторону Кабула

Самолёт специального летного отряда «Россия» Ту-204 RA-64521 пролетел мимо столицы Казахстана после новостей о захвате митингующими местного аэропорта. По данным Flightradar24, борт устремился в Кабул.
Ранее служба безопасности аэропорта Алма-Аты объявила об отмене всех рейсов на 5 января.
Успел ли бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинуть страну, о чем писал главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, неизвестно.
Действующий президент Касым-Жомарт Токаев заявил по национальному телевидению, что не планирует покидать Алма-Ату. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Казахстан не запрашивал помощь у России.
В то же время митингующие захватили резиденцию президента в Алма-Ате и подожгли ее. Также под их контроль перешли здания мэрии и прокуратуры.