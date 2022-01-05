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Спецборт для первых лиц из Москвы после захвата аэропорта в Алма-Ате устремился в сторону Кабула

Успел ли бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинуть страну, неизвестно.

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Самолёт специального летного отряда «Россия» Ту-204 RA-64521 пролетел мимо столицы Казахстана после новостей о захвате митингующими местного аэропорта. По данным Flightradar24, борт устремился в Кабул.

Ранее служба безопасности аэропорта Алма-Аты объявила об отмене всех рейсов на 5 января.

Успел ли бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинуть страну, о чем писал главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, неизвестно.

Действующий президент Касым-Жомарт Токаев заявил по национальному телевидению, что не планирует покидать Алма-Ату. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Казахстан не запрашивал помощь у России.

В то же время митингующие захватили резиденцию президента в Алма-Ате и подожгли ее. Также под их контроль перешли здания мэрии и прокуратуры.

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы, требуя снизить цены на топливо. Минэнерго страны объяснило, что цена на газ с начала года формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в регионе с учетом экономической целесообразности и в правовом поле.

4 января правительственная комиссия, прибывшая в Мангистаускую область, объявила о снижении цены на сжиженный газ после встречи с протестующими. В ходе встречи были даны гарантии того, что лица, вышедшие на акцию, не будут привлечены к ответственности. Тем не менее акции протеста продолжаются.

5 января правительство страны ушло в отставку, а реализацию газа через электронную площадку перенесли на год.

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Комментарии (36)

Михаил Петров-Водкин
Лозунг «Шал, кет!» («Старик, уходи!») быстро заменил собой первоначальный «Газ елу!» («Газ — по 50!»).
Параллакс
А у спецборта проблем с ГСМ, видать, нет, раз аж до Кабула можно долететь. Тут не экономят.
260928241
Аналитические центры, зря кушают государственный хлебушек?
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