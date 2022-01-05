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В Казахстан из Москвы вылетел самолет Ту-204, выполняющий рейсы в интересах первых лиц государства

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Самолёт специального летного отряда «Россия» Ту-204 RA-64521 вылетел из Внуково в сторону Казахстана. По данным «Фонтанки», этот самолет выполняет полёты в интересах первых лиц государства.

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Ранее главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев готов покинуть страну. В соцсетях распространяется видео свержения памятника Назарбаеву в Талдыкоргане.

Действующий президент Касым-Жомарт Токаев заявил по национальному телевидению, что не планирует покидать Алма-Ату. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Казахстан не запрашивал помощь у России.

В то же время митингующие захватили резиденцию президента в Алма-Ате и подожгли ее. Также под их контролем оказались здания мэрии и прокуратуры.

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы, требуя снизить цены на топливо: с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($ 0,27), демонстранты хотели снижения ее до 50–60 тенге ($ 0,11–0,13). Минэнерго страны объяснило, что цена на газ с начала года формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в регионе с учетом экономической целесообразности и в правовом поле.

4 января правительственная комиссия, прибывшая в Мангистаускую область, объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге ($ 0,11) за литр после встречи с протестующими. В ходе встречи были даны гарантии того, что лица, вышедшие на акцию, не будут привлечены к ответственности. Тем не менее акции протеста продолжаются.

5 января правительство страны ушло в отставку, а реализацию газа через электронную площадку перенесли на год.

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Комментарии (75)

daisychain
Ихтамнеты и вежливые люди?
Референдум о возвращении Байконура в родную гавань уже назначен?
avk78
Очередные дрова везут.
260928241
Сначала Беларусь, теперь Казахстан. Гонг призывает наши власти обратиться к населению лицом, а не попой. Картофель и капуста по 60, это что такое? 8 рублей в Народном была в прошлом году.
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