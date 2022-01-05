В Казахстан из Москвы вылетел самолет Ту-204, выполняющий рейсы в интересах первых лиц государства

Самолёт специального летного отряда «Россия» Ту-204 RA-64521 вылетел из Внуково в сторону Казахстана. По данным «Фонтанки», этот самолет выполняет полёты в интересах первых лиц государства.
Ранее главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев готов покинуть страну. В соцсетях распространяется видео свержения памятника Назарбаеву в Талдыкоргане.
Действующий президент Касым-Жомарт Токаев заявил по национальному телевидению, что не планирует покидать Алма-Ату. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Казахстан не запрашивал помощь у России.
В то же время митингующие захватили резиденцию президента в Алма-Ате и подожгли ее. Также под их контролем оказались здания мэрии и прокуратуры.