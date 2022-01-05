В Казахстан из Москвы вылетел самолет Ту-204, выполняющий рейсы в интересах первых лиц государства

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы, требуя снизить цены на топливо: с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($ 0,27), демонстранты хотели снижения ее до 50–60 тенге ($ 0,11–0,13). Минэнерго страны объяснило, что цена на газ с начала года формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в регионе с учетом экономической целесообразности и в правовом поле.



4 января правительственная комиссия, прибывшая в Мангистаускую область, объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге ($ 0,11) за литр после встречи с протестующими. В ходе встречи были даны гарантии того, что лица, вышедшие на акцию, не будут привлечены к ответственности. Тем не менее акции протеста продолжаются.



5 января правительство страны ушло в отставку, а реализацию газа через электронную площадку перенесли на год.