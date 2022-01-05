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Аэропорт Алма-Аты захвачен, рейсы отменены. Началось мародёрство

Как следует из онлайн-табло на сайте «Аэрофлота», отменен рейс из Москвы в Алма-Ату.

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Протестующие захватили аэропорт Алма-Аты. Как сообщает Telegram-канал «Орда», идет эвакуация сотрудников.

Информацию о захвате аэропорта подтвердил блогер Алишер Еликбаев, находящийся там. По его словам, служба безопасности воздушной гавани проинформировала пассажиров, что рейсов сегодня не будет. Как следует из онлайн-табло на сайте «Аэрофлота», отменен рейс из Москвы в Алма-Ату.

Еще одна группа людей, по данным СМИ, пытается взять штурмом здание Ауэзовского РОВД в Алма-Ате. Полицейские отстреливаются с крыши здания, применяют светошумовые гранаты. Отключено электричество в ряде домов около резиденции президента в Алма-Ате, сообщает CNN со ссылкой на местного журналиста.

Orda.kz передаёт, что в Алма-Ате началось мародёрство: разгромлены витрины банка, магазина сотовых телефонов, магазинов косметики. В районе аэропорта, по данным канала, слышна стрельба.

Из Атырау приходят сообщения о гибели одного из демонстрантов и ранении в голову другого. В Актау на площади Ынтымак на митинг собрались около 10 тысяч человек, они требуют отставки президента Токаева. Аэропорт в городе также прекратил работу, люди срочно снимают наличные, так как из-за неработающего Интернета онлайн-платежи недоступны. Сотрудники силовых структур Актау перешли на сторону протестующих, заявив, что не могут пойти против народа. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях, публикуя видеоролики с места событий.

Ранее главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев готов покинуть страну. В соцсетях распространяется видео свержения памятника Назарбаеву в Талдыкоргане.

Митингующие также захватили резиденцию президента в Алма-Ате и подожгли ее. Также под их контролем оказались здания мэрии и прокуратуры.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января выступил с заявлением по национальному телевидению. В частности, он заявил, что останется в Алма-Ате и возглавит совет безопасности республики вместо Нурсултана Назарбаева.

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы, требуя снизить цены на топливо: с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($ 0,27), демонстранты хотели снижения ее до 50–60 тенге ($ 0,11–0,13). Минэнерго страны объяснило, что цена на газ с начала года формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в регионе с учетом экономической целесообразности и в правовом поле.

5 января правительство страны ушло в отставку, а реализацию газа через электронную площадку перенесли на год.

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Комментарии (41)

266098315
А когда в России пенсии на еду не хватает и индексация ниже инфляции - это не мародёрство?!
265859857
Теперь на очереди Москва?
267034491
Это месседж от Жората или Жасыма русскому коллеге в кремль: учитесь ребята без моего примера - как надо делать. а всего-то из цены на бензин. ах, МОЛОДЦА! пример достоин всестороннего анализа. и механизм их действий будет тем же - перекладывание вины на правительство, режим чс, отключение интернета. других методов у них нет, а есть боязнь расправы
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