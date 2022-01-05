Аэропорт Алма-Аты захвачен, рейсы отменены. Началось мародёрство

Протестующие захватили аэропорт Алма-Аты. Как сообщает Telegram-канал «Орда», идет эвакуация сотрудников.



Информацию о захвате аэропорта подтвердил блогер Алишер Еликбаев, находящийся там. По его словам, служба безопасности воздушной гавани проинформировала пассажиров, что рейсов сегодня не будет. Как следует из онлайн-табло на сайте «Аэрофлота», отменен рейс из Москвы в Алма-Ату.



Еще одна группа людей, по данным СМИ, пытается взять штурмом здание Ауэзовского РОВД в Алма-Ате. Полицейские отстреливаются с крыши здания, применяют светошумовые гранаты. Отключено электричество в ряде домов около резиденции президента в Алма-Ате, сообщает CNN со ссылкой на местного журналиста.

