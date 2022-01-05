Аэропорт Алма-Аты захвачен, рейсы отменены. Началось мародёрство

Протестующие захватили аэропорт Алма-Аты. Как сообщает Telegram-канал «Орда», идет эвакуация сотрудников.
Информацию о захвате аэропорта подтвердил блогер Алишер Еликбаев, находящийся там. По его словам, служба безопасности воздушной гавани проинформировала пассажиров, что рейсов сегодня не будет. Как следует из онлайн-табло на сайте «Аэрофлота», отменен рейс из Москвы в Алма-Ату.
Еще одна группа людей, по данным СМИ, пытается взять штурмом здание Ауэзовского РОВД в Алма-Ате. Полицейские отстреливаются с крыши здания, применяют светошумовые гранаты. Отключено электричество в ряде домов около резиденции президента в Алма-Ате, сообщает CNN со ссылкой на местного журналиста.
Orda.kz передаёт, что в Алма-Ате началось мародёрство: разгромлены витрины банка, магазина сотовых телефонов, магазинов косметики. В районе аэропорта, по данным канала, слышна стрельба.
Из Атырау приходят сообщения о гибели одного из демонстрантов и ранении в голову другого. В Актау на площади Ынтымак на митинг собрались около 10 тысяч человек, они требуют отставки президента Токаева. Аэропорт в городе также прекратил работу, люди срочно снимают наличные, так как из-за неработающего Интернета онлайн-платежи недоступны. Сотрудники силовых структур Актау перешли на сторону протестующих, заявив, что не могут пойти против народа. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях, публикуя видеоролики с места событий.
Ранее главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев готов покинуть страну. В соцсетях распространяется видео свержения памятника Назарбаеву в Талдыкоргане.
Митингующие также захватили резиденцию президента в Алма-Ате и подожгли ее. Также под их контролем оказались здания мэрии и прокуратуры.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января выступил с заявлением по национальному телевидению. В частности, он заявил, что останется в Алма-Ате и возглавит совет безопасности республики вместо Нурсултана Назарбаева.