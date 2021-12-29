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Forbes назвал самых разбогатевших россиян

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В уходящем году российские миллиардеры разбогатели на 101,39 млрд долларов (до 576,72 млрд долларов), при этом 10 самых успешных из них прибавили 74,51 млрд долларов. Об этом 29 декабря сообщает Forbes.

Рейтинг роста стоимости состояний участников российского списка Forbes возглавили создатель Telegram Павел Дуров и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. В пятерку вошли ещё Андрей Мельниченко, Алексей Мордашов и Вагит Алекперов.

Благодаря росту оценки Telegram состояние Дурова в 2021 году выросло на 13,81 млрд долларов. К 20 декабря оно составило 17,24 млрд. «В марте 2021 года Telegram впервые разместил собственные облигации и привлек на рынке $1 млрд. Также, в уходящем году мессенджер резко нарастил пользовательскую базу. В октябре 2021 года после сбоя в работе Meta (Facebook), Instagram и WhatsApp, в Telegram зарегистрировались 70 млн новых пользователей», — пишет издание.

Состояние Бакальчук выросло на 11,92 млрд долларов (до 13,02 млрд), чему способствовали переоценка Wildberries и успешное IPO Ozon — главного конкурента компании.

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