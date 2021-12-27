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Путин поручил продолжить выплаты работающим с коронавирусом врачам в 2022 году

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Президент России дал поручение продлить коронавирусные выплаты для медиков.

«Обеспечить своевременную выплату заработной платы и специальных социальных выплат», — сообщается 27 декабря в поручениях главы государства на сайте Кремля.

Президент поручил продлить выплаты для врачей, работающих с COVID-19, а также обеспечить их надбавками за работу во время новогодних праздников. Социальным работникам также пообещали выплаты.

Ранее Путин анонсировал надбавки в двойном размере для медиков, работающих с ковидом в Новый год.

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Комментарии (8)

Danik
Путин поручил продолжит...
И продолжил гребсти!
Вот ведь мороку нашли!
266456205
Цель у него - это введение кодов. Часть населения должна быть материально заинтересованна во всём этом. Логично
teodor
Значит это не закончится никогда))
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