Путин поручил продолжить выплаты работающим с коронавирусом врачам в 2022 году

Президент России дал поручение продлить коронавирусные выплаты для медиков.



«Обеспечить своевременную выплату заработной платы и специальных социальных выплат», — сообщается 27 декабря в поручениях главы государства на сайте Кремля.



Президент поручил продлить выплаты для врачей, работающих с COVID-19, а также обеспечить их надбавками за работу во время новогодних праздников. Социальным работникам также пообещали выплаты.



Ранее Путин анонсировал надбавки в двойном размере для медиков, работающих с ковидом в Новый год.

