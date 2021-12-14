Путин пообещал надбавки в двойном размере для медиков, работающих с COVID-19 в Новый год

«В этом году на праздничные новогодние дни мы обеспечили выплату спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые работали, работают и продолжают работать с ковидными больными, в двойном размере. Просил бы правительство и в 2022 году в праздничные и новогодние дни сделать то же самое», — заявил 14 декабря Владимир Путин на совещании с членами правительства, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Президент России заявил, что медицинским работникам необходимо увеличить зарплату за работу с коронавирусными больными в праздники.

По словам Путина, в конце года ситуация не такая тревожная, как была в начале, однако медики продолжают работать в условиях больших нагрузок.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что поручение главы государства будет исполнено. В Минфине также заверили, что ресурсы на выплаты будут подготовлены.