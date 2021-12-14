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Путин пообещал надбавки в двойном размере для медиков, работающих с COVID-19 в Новый год

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Президент России заявил, что медицинским работникам необходимо увеличить зарплату за работу с коронавирусными больными в праздники.

«В этом году на праздничные новогодние дни мы обеспечили выплату спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые работали, работают и продолжают работать с ковидными больными, в двойном размере. Просил бы правительство и в 2022 году в праздничные и новогодние дни сделать то же самое», — заявил 14 декабря Владимир Путин на совещании с членами правительства, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По словам Путина, в конце года ситуация не такая тревожная, как была в начале, однако медики продолжают работать в условиях больших нагрузок.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что поручение главы государства будет исполнено. В Минфине также заверили, что ресурсы на выплаты будут подготовлены.

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Комментарии (5)

bluxer
Заинтересованные лица будут всеми силами оттягивать закрытие этой кормушки. Интересно, с журналистами-паникерами делятся? Или те бесплатно рады стараться.
e8okcy045171
"Прежде всего возникает вопрос: была ли действительно чума в Севастополе в 1829–1830 годах? Старики единогласно утверждают, что не было, и называют эту «эпидемию» довольно метко «карманной чумой», то есть просто способом для чиновников набивать себе карманы на предохранительных от заноса чумы карантинных мерах. ... Кроме карантинных и полицейских чиновников, хорошо «питались чумою» и чиновники медицинского ведомства, которые, конечно, и должны были писать в бумагах по начальству, что чума не только не прекращается, но свирепствует все больше и больше, несмотря на принимаемые ими меры."
Daster
Ну жди увеличения госпитализаций и смертей.
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