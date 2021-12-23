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Трамвай до Пулково и кампуса СПбГУ. Беглов назвал возможные транспортные проекты с Газпромбанком

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В ходе беседы с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым губернатор Петербурга Александр Беглов назвал перспективы нескольких инвестиционных проектов. Среди них — продление линии «Купчино — Шушары — Славянка».

Как сообщила пресс-служба Смольного 22 декабря, Беглов обратил внимание на строительство кампуса и технологической долины СПбГУ на территории бывшего совхоза «Детскосельский». «Предстоит решить вопрос транспортной доступности. Например, продлить трамвайную линию Купчино — Славянка до кампуса», — заявил глава города. Кроме того, он предложил рассмотреть строительство трамвайной линии до аэропорта Пулково.

«Газпромбанк» является вместе с Группой «АБЗ-1» участником консорциума «Балтнедвижсервиса», который реализует проект трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка». Ранее «Фонтанка описывала планы Смольного по транспортному обеспечению кампуса СПбГУ в Пушкинском районе. Беглов в письме на имя президента, описывая возможные сценарии для кампуса называл «строительство линий скоростного трамвая, обеспечивающих связь территории... с конечными станциями новой линии метрополитена, конгрессно-выставочным центром «Экспофорум», аэропортом Пулково и Юго-Западной частью Санкт-Петербурга».

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