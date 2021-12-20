Представитель ВОЗ в России заметила улучшение эпидемиологической ситуации в стране

Эпидемическая ситуация в России меняется к лучшему. Об этом 20 декабря в эфире телеканала «Россия 24» заявила представитель ВОЗ в стране Мелита Вуйнович.



«Мы абсолютно согласны с оценкой, которую делают национальная система [здравоохранения], Роспотребнадзор. Видны хорошие знаки», — сказала она в ответ на вопрос об изменении эпидситуации в России.



Отметим, как стало известно сегодня, в Петербурге создали специальный обсерватор для контактных с «омикрон»-штаммом и опасаются новой волны заболевания.

