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Представитель ВОЗ в России заметила улучшение эпидемиологической ситуации в стране

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Эпидемическая ситуация в России меняется к лучшему. Об этом 20 декабря в эфире телеканала «Россия 24» заявила представитель ВОЗ в стране Мелита Вуйнович.

«Мы абсолютно согласны с оценкой, которую делают национальная система [здравоохранения], Роспотребнадзор. Видны хорошие знаки», — сказала она в ответ на вопрос об изменении эпидситуации в России.

Отметим, как стало известно сегодня, в Петербурге создали специальный обсерватор для контактных с «омикрон»-штаммом и опасаются новой волны заболевания.

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Комментарии (10)

Brevnault
Ей "видны хорошие знаки". Много хороших знаков. Денежных знаков.
Nothing
ей еще 10 тыщ баксов добавить, она и не то заметит))
Денеб
Ну да..... старые, слабые и больные потихоньку вымирают.....Остаются более молодые, сильные и здоровые...... как-то сама собой ситуация улучшается.... и делать для этого ничего не надо.....
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