Минздрав разрешил протестировать ещё одну вакцину от коронавируса

В Минздраве РФ выдали разрешение фармацевтической компании «Генериум» на проведение клинических исследований назальной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом со ссылкой на данные реестра разрешений на проведение клинических исследований 20 декабря сообщает РИА Новости.



«Изучение безопасности и иммуногенности интраназальной вакцины GNR-099 по сравнению с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" у здоровых добровольцев», — уточняется в документе.



Предположительно, в исследовании примут участие 1 320 добровольцев. Завершить испытания новой назальной антикоронавирусной вакцины планируется 31 декабря 2023 года.

