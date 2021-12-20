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Минздрав разрешил протестировать ещё одну вакцину от коронавируса

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В Минздраве РФ выдали разрешение фармацевтической компании «Генериум» на проведение клинических исследований назальной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом со ссылкой на данные реестра разрешений на проведение клинических исследований 20 декабря сообщает РИА Новости.

«Изучение безопасности и иммуногенности интраназальной вакцины GNR-099 по сравнению с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" у здоровых добровольцев», — уточняется в документе.

Предположительно, в исследовании примут участие 1 320 добровольцев. Завершить испытания новой назальной антикоронавирусной вакцины планируется 31 декабря 2023 года.

Ранее «Фонтанка» писала о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, почему он пока не собирается прививаться назальной вакциной.

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Комментарии (1)

тов
На гинцбурге, голиковой и поповой, и их детях - протестируйте.

А на нас - не надо.
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