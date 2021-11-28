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Песков рассказал, почему пока не планирует прививаться назальной вакциной

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не планирует делать назальную вакцину от коронавируса. По его словам, это ему не нужно, поскольку не так давно он привился «Спутником Лайт».

«Да я только сделал «Спутник Лайт», просто зачем?.. У меня очень высокие антитела, у меня, собственно, и до вакцинации были очень высокие антитела», — цитирует Пескова 28 ноября РИА Новости.

«Фонтанка» писала, что на этой неделе назальной вакциной привился Владимир Путин. В Кремле сообщили, что никаких побочных эффектов у него после этого не было.

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