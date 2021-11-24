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Путин рассказал, как испытал назальную вакцину от ковида на себе

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Владимир Путин следом за ревакцинацией «Спутником Лайт» сразу же испытал на себе новую назальную вакцину, которую также разработали в Центре им. Гамалеи. Об этом сам президент сообщил 24 ноября.

«Порошок назальной формы. Это тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он (Денис Проценко. — Прим. ред.) набрал порошок, попросил меня вдохнуть глубоко на счет три, пшикнул, 15 минут я посидел, и всё. На этом закончилось. Никаких ощущений не было. Ничего. Сегодня после этих двух процедур я уже занимался спортом с утра», — рассказал Путин.

Президент также посоветовал всем россиянам не только привиться от коронавируса, но и вовремя пройти ревакцинацию.

Напомним, о ревакцинации Путина стало известно 21 ноября. Позже Песков говорил, что президент после этого чувствует себя «нормально».

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Комментарии (16)

hornedreaper2000
а что это вы тут такое нюхаете гражданин?
гражданин начальник, так это же вакцина такая, президентская называется, хотите попробовать?
266132755
Его обманули. Это был другой порошок. Теперь пятый час уже спортом занимается, не остановить
Pilat
Таки где это чудо можно попробовать?
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