Путин рассказал, как испытал назальную вакцину от ковида на себе

Владимир Путин следом за ревакцинацией «Спутником Лайт» сразу же испытал на себе новую назальную вакцину, которую также разработали в Центре им. Гамалеи. Об этом сам президент сообщил 24 ноября.



«Порошок назальной формы. Это тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он (Денис Проценко. — Прим. ред.) набрал порошок, попросил меня вдохнуть глубоко на счет три, пшикнул, 15 минут я посидел, и всё. На этом закончилось. Никаких ощущений не было. Ничего. Сегодня после этих двух процедур я уже занимался спортом с утра», — рассказал Путин.