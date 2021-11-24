Путин рассказал, как испытал назальную вакцину от ковида на себе

Владимир Путин следом за ревакцинацией «Спутником Лайт» сразу же испытал на себе новую назальную вакцину, которую также разработали в Центре им. Гамалеи. Об этом сам президент сообщил 24 ноября.
«Порошок назальной формы. Это тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он (Денис Проценко. — Прим. ред.) набрал порошок, попросил меня вдохнуть глубоко на счет три, пшикнул, 15 минут я посидел, и всё. На этом закончилось. Никаких ощущений не было. Ничего. Сегодня после этих двух процедур я уже занимался спортом с утра», — рассказал Путин.
Путин сообщил, что попробовал вакцину от коронавируса в назальной форме. На следующей день после ревакцинации. pic.twitter.com/7agZlHJg5p— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 24, 2021
Президент также посоветовал всем россиянам не только привиться от коронавируса, но и вовремя пройти ревакцинацию.
Напомним, о ревакцинации Путина стало известно 21 ноября. Позже Песков говорил, что президент после этого чувствует себя «нормально».