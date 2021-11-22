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Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации

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Пресс-секретарь российского президента заявил, что Владимир Путин «нормально» чувствует себя после ревакцинации от COVID-19.

«Нормально...» — так 22 ноября Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости состояние главы государства. По его словам, Владимир Путин уже провел встречу.

Президент накануне сообщил, что ревакцинировался препаратом «Спутник Лайт».

Владимир Путин сделал первую прививку в конце марта. Название вакцины он тогда не раскрыл. После второго укола он отметил отсутствие побочных эффектов и хорошее самочувствие. 10 мая президент рассказал, что у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу. В Кремле анонсировали наращивание публичной активности главы государства после вакцинации. В июне Путин рассказал, что привился «Спутником V».

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Комментарии (19)

houspi
А как Путин чувствует себя после многочисленных "переобуваний"?
iphonedimona
Ещё одну сказку нам рассказали. Кстати, сколько артистов, играющих роль "Путина" сделали прививки?
SU LUX INN
добрая Новость! пожелаем Владимиру Владимировичу Здоровья и Долгих лет жизни, чтобы еще много лет радовал Простой народ мудрым правлением!
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