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Путин рассказал о своем иммунитете после прививки от COVID-19

Президент России Владимир Путин сдал кровь на анализ после прохождения полного курса вакцинации от коронавируса. У главы государства положительный результат, об этом он 10 мая рассказал журналистам, видео опубликовал телеграм-канал RIA Kremlinpool.

«У меня как раз девятого [числа], вчера, взяли анализы, и результат позитивный... Сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности. Он у меня 15 оказался», — сообщил глава государства.

Коэффициент позитивности указывает на наличие антител в крови. Положительным результат считается, если КП составляет более 1,1.

Владимир Путин сделал первую прививку в конце марта. Название вакцины он не раскрыл, но и после второго укола отметил отсутствие побочных эффектов и хорошее самочувствие.

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Комментарии (12)

iphonedimona
Очень интересно, в лепрозории вакцинацию разрешили. Нет, с лепрозорием, конечно, не все согласны. Эти несогласные про двойников говорят. А вот третьего варианта я не вижу.
nuga
Теперь можно с Бидоном встретиться.Пусть чихает Пфайзер,нашему не страшно.Пфайзеровские вакцины превращают некоторых людей в инкубатор мутирующих вирусов,они заразны,но сами не болеют и тесты отрицательные.
Mohsogol
Очень высокий показатель при норме от 1,1. Что же ему за вакцину вкололи?
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