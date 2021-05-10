Путин рассказал о своем иммунитете после прививки от COVID-19

Президент России Владимир Путин сдал кровь на анализ после прохождения полного курса вакцинации от коронавируса. У главы государства положительный результат, об этом он 10 мая рассказал журналистам, видео опубликовал телеграм-канал RIA Kremlinpool.



«У меня как раз девятого [числа], вчера, взяли анализы, и результат позитивный... Сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности. Он у меня 15 оказался», — сообщил глава государства.

Коэффициент позитивности указывает на наличие антител в крови. Положительным результат считается, если КП составляет более 1,1.