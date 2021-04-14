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Путин рассказал о последствиях прививки

Президент России не жалуется после вакцинации от COVID-19

Владимир Путин, который сделал вторую прививку от коронавируса, чувствует себя нормально

«Как видите, все нормально. Без всяких побочных эффектов и явлений», — цитирует 14 апреля Владимира Путина РИА Новости.

По его словам, сейчас он даже не чувствует, что делал прививку. Президент отметил, что с утра занимался спортом.

Путин отметил, что хороший иммунный ответ был зафиксирован уже после первого укола.

О намерении сделать прививку президент РФ заявил 22 марта. На следующий день он исполнил задуманное. Глава государства хранит в тайне название выбранной им вакцины от коронавируса.

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Комментарии (5)

Igor_VS
Уж и не припомню, когда последний раз торс показывали. Хотя бы без коня.
ost-21
Может быть всетаки есть слабая надежда? И почему не показательно в нашей засраной поликлинике?
07A
Ну что, хомячки, а теперь поменяйте своему герою Бидону подгузники!
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