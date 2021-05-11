Песков заявил о наращивании публичной активности Путина. При этом высокий титр антител не повлияет на меры безопасности

Владимир Путин будет постепенно наращивать свою публичную активность. При этом, несмотря на высокий титр антител у президента после прививки, все необходимые предосторожности будут пока сохраняться. Об этом 11 мая заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Разумеется, вы видите, что такая публичная активность президента растёт, активизируется. Но вместе с тем ограничения всё равно остаются в силе, и остаются в силе рекомендации эпидемиологов. Этим рекомендациям все будут следовать и при проведении международных мероприятий, и каких-то мероприятий с участием большого количества людей», — цитирует Пескова ТАСС.
Пресс-секретарь Путина отметил, что «активность будет возрастать и дальше». «С другой стороны, пока действуют ограничения, они будут применяться в том объеме, в котором это будет рекомендовано специалистами», — подчеркнул он.
Напомним, что Владимир Путин сделал первую прививку в конце марта. Название вакцины он не раскрыл, но и после второго укола отметил отсутствие побочных эффектов и хорошее самочувствие. 10 мая президент рассказал, что у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу.