Песков заявил о наращивании публичной активности Путина. При этом высокий титр антител не повлияет на меры безопасности

Владимир Путин будет постепенно наращивать свою публичную активность. При этом, несмотря на высокий титр антител у президента после прививки, все необходимые предосторожности будут пока сохраняться. Об этом 11 мая заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



«Разумеется, вы видите, что такая публичная активность президента растёт, активизируется. Но вместе с тем ограничения всё равно остаются в силе, и остаются в силе рекомендации эпидемиологов. Этим рекомендациям все будут следовать и при проведении международных мероприятий, и каких-то мероприятий с участием большого количества людей», — цитирует Пескова ТАСС.

