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Песков заявил о наращивании публичной активности Путина. При этом высокий титр антител не повлияет на меры безопасности

Публичная активность президента РФ после прививки будет возрастать

Владимир Путин будет постепенно наращивать свою публичную активность. При этом, несмотря на высокий титр антител у президента после прививки, все необходимые предосторожности будут пока сохраняться. Об этом 11 мая заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, вы видите, что такая публичная активность президента растёт, активизируется. Но вместе с тем ограничения всё равно остаются в силе, и остаются в силе рекомендации эпидемиологов. Этим рекомендациям все будут следовать и при проведении международных мероприятий, и каких-то мероприятий с участием большого количества людей», — цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь Путина отметил, что «активность будет возрастать и дальше». «С другой стороны, пока действуют ограничения, они будут применяться в том объеме, в котором это будет рекомендовано специалистами», — подчеркнул он.

Напомним, что Владимир Путин сделал первую прививку в конце марта. Название вакцины он не раскрыл, но и после второго укола отметил отсутствие побочных эффектов и хорошее самочувствие. 10 мая президент рассказал, что у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу.

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Комментарии (13)

260642011
Подобное мы уже слышали: президент работает с документами, рукопожатие крепкое.

Потом оказалось, что ельцин просто был в запое.
Oleg_I
Бронежилет-то хоть снимет? А то на Пасху в броне под костюмом стоял. С посланием выступал на дистанции метров 15, да и в церкви всех метров на 10 отогнали.
260818321
Он уже больше 20 лет чего-то наращивает. Правда богатеют от этого наращивания только члены его плотного коллектива, похожего на банду.
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