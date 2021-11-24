Никаких побочных эффектов. Песков рассказал о прививке Путина назальной вакциной

Владимир Путин не ощутил побочных эффектов после прививки назальной вакциной от коронавируса. Об этом 24 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Никаких побочных эффектов, ни температуры у главы государства не было», — сказал он (цитата по РИА Новости).



Он отметил, что назальную вакцину в виде жидкости президенту впрыснули в носоглотку и нос. Это произошло на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт».



«Фонтанка» писала, что Путин испытал на себе новую назальную вакцину, которую разработали в Центре им. Гамалеи. Об этом он рассказал в среду. По словам президента, никаких ощущений у него не было, а после процедур он занимался спортом.

