При тушении строящегося корвета на «Северной верфи» пострадали трое пожарных

По информации «Фонтанки», двое спасателей находятся во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России, предварительно, с ожогами 15 и 4 процентов тела. Третьего также доставили в медцентр на Оптиков, у него травмирована нога.

В ГУ МЧС по Петербургу ранее сообщили о двух сотрудниках, которых госпитализировали в состоянии средней и легкой степени тяжести. В пресс-службе скорой помощи уточняли, что третьему пострадавшему оказали помощь на месте, от стационарного лечения на тот момент он отказался.

Сигнал о возгорании с «Северной верфи» поступил в пятницу, в 18:22. В ОСК рассказали, что загорелся строящийся корвет проекта проекта 20385. По информации «Фонтанки», речь идёт о «Проворном». Огонь охватил порядка 800 квадратных метров, корабль тушили по четвёртому из пяти номеров сложности.



К одиннадцати часам вечера ранг понизили до третьего, пламя локализовали на площади в триста «квадратов». На месте продолжают работать двести пожарных, решается вопрос по откачке воды из трюмов. Подробности в материале «Фонтанки».