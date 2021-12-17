Пожар на строящемся корвете в Петербурге локализован

По данным ведомства, пожар на территории судостроительного завода «Северная верфь» тушили по четвёртому из пяти номеров сложности. В 22:49 огонь локализован, тушить строящийся корвет продолжают силами 168 сотрудников МЧС и 42 расчётов.
«Пострадали двое пожарных, в состоянии средней и легкой степени тяжести доставлены в лечебное учреждение», — рассказали в МЧС.
По информации «Фонтанки», горящий корвет сейчас тушат по третьему номеру сложности. Огонь охватил примерно 800 квадратных метров.
Сигнал о возгорании на территории «Северной верфи» на Корабельной улице, 6 поступил в пятницу в 18:22. Сообщалось, что пламя охватило строящийся корвет, площадь составляла около 80 квадратных метров. В ОСК спустя почти три часа сообщили, что горит корвет проекта 20385. Имя корабля ни ОСК, ни завод не назвали. По информации «Фонтанки», речь идёт о «Проворном».
О мощнейшем пожаре на строящемся для военных корабле читайте в трансляции «Фонтанки».