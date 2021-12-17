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«Идет борьба за корабль». Пожару на «Северной верфи» присвоен высший уровень сложности

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Спасатели делают все возможное, чтобы не пустить огонь на третью палубу строящегося для Минобороны надводного корабля. По информации «Фонтанки», это сейчас главная задача в условиях объятых огнем четвертой и пятой палуб.

«Борьба идет за корабль», — сказал собеседник «Фонтанки» вечером 17 декабря.

Он также подтвердил, что среди троих пострадавших — двое сотрудников МЧС. Они были в числе первых прибывших на место происшествия. По словам источника, первые прибывшие стали свидетелями неких вспышек на горевшем корабле. Оба спасателя находятся во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России. В госпитале «Фонтанке» сообщили, что пожарных обследуют, предварительно, они в состоянии средней степени тяжести.

Ранее «Фонтанка» отмечала, что в Петербурге, судя по всему, горит корвет-невидимка «Проворный» — в ОСК и на «Северной верфи» отказываются называть имя корабля. Происшествие настолько чрезвычайно, что на «Северную верфь» прибыл полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Денюшки освоили, а теперь следы распила убрать нужно. По документам "случайно" окажется что-то очень дорогое в момент возгорания было на палубе или в трюме, спасти имущество не представляется возможным :) Стандартная схема. Жаль в этой схеме, как обычно, виновными будут обычные работяги 😞
KJB
Как жаль такую мощную машину, жаль труд людей (( Ребятам пожарным скорейшего восстановления.
266174043
Этот пожар не случаен. К сожалению похожий случай с Треугольником.
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