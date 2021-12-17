«Идет борьба за корабль». Пожару на «Северной верфи» присвоен высший уровень сложности

Спасатели делают все возможное, чтобы не пустить огонь на третью палубу строящегося для Минобороны надводного корабля. По информации «Фонтанки», это сейчас главная задача в условиях объятых огнем четвертой и пятой палуб.

«Борьба идет за корабль», — сказал собеседник «Фонтанки» вечером 17 декабря.

Он также подтвердил, что среди троих пострадавших — двое сотрудников МЧС. Они были в числе первых прибывших на место происшествия. По словам источника, первые прибывшие стали свидетелями неких вспышек на горевшем корабле. Оба спасателя находятся во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России. В госпитале «Фонтанке» сообщили, что пожарных обследуют, предварительно, они в состоянии средней степени тяжести.