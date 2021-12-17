FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -1
73.73р83.50р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Двоих спасателей госпитализировали с пожара на строящемся корвете в Петербурге

1
Печать

Во время тушения пожара на строящемся корвете на «Северной верфи» пострадали двое сотрудников МЧС. Как стало известно «Фонтанке» вечером 17 декабря, один из них находится в тяжелом состоянии, второй — в средней тяжести.

По предварительным данным, оба спасателя госпитализированы во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России. Ранее сообщалось о трех пострадавших, один из которых от госпитализации отказался.

По информации «Фонтанки», горит корвет-неведимка «Проворный», хотя в ОСК и на «Северной верфи» отказываются его называть. Пожару присвоен четвертый из пяти рангов сложности.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Михаил Петров-Водкин
Такой славно горящий корабль одной зажигательной пулей можно уничтожить.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний