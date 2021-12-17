Двоих спасателей госпитализировали с пожара на строящемся корвете в Петербурге

Во время тушения пожара на строящемся корвете на «Северной верфи» пострадали двое сотрудников МЧС. Как стало известно «Фонтанке» вечером 17 декабря, один из них находится в тяжелом состоянии, второй — в средней тяжести.



По предварительным данным, оба спасателя госпитализированы во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России. Ранее сообщалось о трех пострадавших, один из которых от госпитализации отказался.



По информации «Фонтанки», горит корвет-неведимка «Проворный», хотя в ОСК и на «Северной верфи» отказываются его называть. Пожару присвоен четвертый из пяти рангов сложности.

