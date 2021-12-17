«Идет борьба за корабль». Что известно о пожаре на корабле «Северной верфи» - онлайн

Жители Кировского района массово жалуются на смрад, напоминающий запах жженой резины или пластмассы. Некоторые предполагают, что виной тому может быть пожар на корабле на «Северной верфи».
«На Соломахинском проезде и вокруг на проспекте Стачек тоже вонь. Все окна закрыты, а воняет так, что аж глаза слезятся и голова болит, дышать дома нечем, уже не говоря про улицу! Началось часов в 7 вечера и только усиливается, смог на улице», — отмечает подписчик группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». На то, что им нечем дышать, указывают также жители проспекта Ветеранов, Ленинского и Дачного проспектов, проспекта Стачек и других улиц Кировского района.
Корреспондент «Фонтанки» подтверждает, что на Ленинском проспекте действительно чувствуется странный запах.
Пожар на «Северной верфи» в фото и видео.
К месту пожара до сих пор направляется не только спецтехника, но и служебные автомобили чиновников разного ранга.
«Неприкасаемых нет», – рассказал корреспондент «Фонтанки». Даже скорую проверили на КПП.
автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Дым от огня видно за много километров. Жители юго-запада жалуются: последствия пожара можно не только лицезреть, но и обонять.
На третьей палубе шестипалубного корвета обнаружен дополнительный очаг возгорания - горит надстройка из стеклопластика, начиненная мусором. Общая площадь горения оценивается в 800 квадратных метров.
Наш корреспондент с места событий сообщает, что через заводскую проходную проехала «автолестница с «Пургой». Установка комбинированного тушения пожара (УКТП) «ПУРГА» выдает пену - «средней кратности» и «на большую дальность». Она используется, в том числе, если горят легковоспламеняющиеся жидкости.
автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку по факту пожара на строящемся «Северной верфи» корабле.
«Надзорное ведомство установит причины, способствовавшие произошедшему, а также даст оценку соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности», говорится в сообщении ведомства.
Наш корреспондент у проходной судостроительного завода наблюдал также автомобиль Северо-Западного следственного управления на транспорте.
В своих новостях «Фонтанка» отмечала, что в Петербурге, судя по всему, горит корвет-невидимка «Проворный» - в ОСК и на «Северной верфи» отказываются называть имя корабля.
Происшествие настолько чрезвычайно, что на Северную верфь прибыл полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.
Спасатели делают все возможное, чтобы не пустить огонь на третью палубу строящегося для Минобороны надводного корабля. По информации «Фонтанки», это сейчас главная задача в условиях объятых огнем четвертой и пятой палуб.
«Борьба идет за корабль», — сказал собеседник «Фонтанки» вечером 17 декабря.
Он также подтвердил, что среди троих пострадавших — двое сотрудников МЧС. Они были в числе первых прибывших на место происшествия. По словам источника, первые прибывшие стали свидетелями неких вспышек на горевшем корабле. Оба спасателя находятся во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России. В госпитале «Фонтанке» сообщили, что пожарных обследуют, предварительно, они в состоянии средней степени тяжести.