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«Идет борьба за корабль». Что известно о пожаре на корабле «Северной верфи» - онлайн

В Петербурге мощнейший пожар на строящемся для военных корабле. Многоцелевой корвет не могут потушить уже несколько часов. Пострадали трое - пожарные и сотрудник завода.

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автор фото&nbsp;Алексей Смагин/Коммерсантъ
автор фото Алексей Смагин/Коммерсантъ
автор фото&nbsp;Алексей Смагин/Коммерсантъ
автор фото Алексей Смагин/Коммерсантъ
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Жители Кировского района массово жалуются на смрад, напоминающий запах жженой резины или пластмассы. Некоторые предполагают, что виной тому может быть пожар на корабле на «Северной верфи».

«На Соломахинском проезде и вокруг на проспекте Стачек тоже вонь. Все окна закрыты, а воняет так, что аж глаза слезятся и голова болит, дышать дома нечем, уже не говоря про улицу! Началось часов в 7 вечера и только усиливается, смог на улице», — отмечает подписчик группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». На то, что им нечем дышать, указывают также жители проспекта Ветеранов, Ленинского и Дачного проспектов, проспекта Стачек и других улиц Кировского района.

Корреспондент «Фонтанки» подтверждает, что на Ленинском проспекте действительно чувствуется странный запах.

автор фото&nbsp;Алексей Смагин/Коммерсантъ
автор фото Алексей Смагин/Коммерсантъ
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Пожар на «Северной верфи» в фото и видео.

К месту пожара до сих пор направляется не только спецтехника, но и служебные автомобили чиновников разного ранга.

«Неприкасаемых нет», – рассказал корреспондент «Фонтанки». Даже скорую проверили на КПП.

автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

Дым от огня видно за много километров. Жители юго-запада жалуются: последствия пожара можно не только лицезреть, но и обонять.

автор фото&nbsp;Алексей Смагин/Коммерсантъ
автор фото Алексей Смагин/Коммерсантъ
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На третьей палубе шестипалубного корвета обнаружен дополнительный очаг возгорания - горит надстройка из стеклопластика, начиненная мусором. Общая площадь горения оценивается в 800 квадратных метров.

автор фото&nbsp;Алексей Смагин/Коммерсантъ
автор фото Алексей Смагин/Коммерсантъ
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Наш корреспондент с места событий сообщает, что через заводскую проходную проехала «автолестница с «Пургой». Установка комбинированного тушения пожара (УКТП) «ПУРГА» выдает пену - «средней кратности» и «на большую дальность». Она используется, в том числе, если горят легковоспламеняющиеся жидкости.

автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

автор фото&nbsp;Алексей Смагин/Коммерсантъ
автор фото Алексей Смагин/Коммерсантъ
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Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку по факту пожара на строящемся «Северной верфи» корабле.

«Надзорное ведомство установит причины, способствовавшие произошедшему, а также даст оценку соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности», говорится в сообщении ведомства.

Наш корреспондент у проходной судостроительного завода наблюдал также автомобиль Северо-Западного следственного управления на транспорте.

автор фото&nbsp;Алексей Смагин/Коммерсантъ
автор фото Алексей Смагин/Коммерсантъ
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В своих новостях «Фонтанка» отмечала, что в Петербурге, судя по всему, горит корвет-невидимка «Проворный» - в ОСК и на «Северной верфи» отказываются называть имя корабля.

автор фото&nbsp;Алексей Смагин/Коммерсантъ
автор фото Алексей Смагин/Коммерсантъ
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Происшествие настолько чрезвычайно, что на Северную верфь прибыл полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

автор фото&nbsp;Алексей Смагин/Коммерсантъ
автор фото Алексей Смагин/Коммерсантъ
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Спасатели делают все возможное, чтобы не пустить огонь на третью палубу строящегося для Минобороны надводного корабля. По информации «Фонтанки», это сейчас главная задача в условиях объятых огнем четвертой и пятой палуб.

«Борьба идет за корабль», — сказал собеседник «Фонтанки» вечером 17 декабря.

Он также подтвердил, что среди троих пострадавших — двое сотрудников МЧС. Они были в числе первых прибывших на место происшествия. По словам источника, первые прибывшие стали свидетелями неких вспышек на горевшем корабле. Оба спасателя находятся во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России. В госпитале «Фонтанке» сообщили, что пожарных обследуют, предварительно, они в состоянии средней степени тяжести.

автор фото&nbsp;Алексей Смагин/Коммерсантъ
автор фото Алексей Смагин/Коммерсантъ

Ранее сообщалось:

С огнем борются 89 спасателей и 22 единицы техники. Согласно сведениям «Фонтанки», горит один из корветов, строящихся для Минобороны. Источники «Фонтанки» один за одним называют имя — «Проворный». Однако никто из них не может объяснить, как корабль, в сентябре 2019-го спущенный на воду, в декабре 2021-го снова оказался в эллинге.

Точная причина возгорания пока неизвестна. Предположительно, корабль мог вспыхнуть из-за нарушения техники пожарной безопасности при выполнении работ. По данным нашего издания, огнем охвачены ходовая рубка главного командного поста и башенно-мачтовая конструкция, а также четвертая и пятая палубы. Ситуацию усугубляет горение лака, масла и смолы.

В скорой помощи «Фонтанке» рассказали, что пострадали при пожаре трое, один в состоянии средней степени тяжести, двое — в удовлетворительном. Один человек осмотрен на месте и отпущен домой, двое госпитализированы.

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Комментарии (3)

муматор
"горит надстройка из стеклопластика, начиненная мусором" - это прорыв к новым технологиям, уже даже не нано, а выше? На пожар можно многое списать.
На юго-западе окна не открыть. Запах гари , женой резины.
Артист ритуальных услуг
Говорят(тм), при строительстве Курска закроили на шиберах воздуховодов между отсеками.. Тут решили закроить на негорючих материалах?
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