«Запах смрада» накрыл Кировский район. Под подозрением пожар на «Северной верфи»

«На Соломахинском проезде и вокруг на проспекте Стачек тоже вонь. Все окна закрыты, а воняет так, что аж глаза слезятся и голова болит, дышать дома нечем, уже не говоря про улицу! Началось часов в 7 вечера и только усиливается, смог на улице», — отмечает подписчик группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». На то, что им нечем дышать, указывают также жители проспекта Ветеранов, Ленинского и Дачного проспектов, проспекта Стачек и других улиц Кировского района.



Корреспондент «Фонтанки» подтверждает, что на Ленинском проспекте действительно чувствуется странный запах.

