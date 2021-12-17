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«Запах смрада» накрыл Кировский район. Под подозрением пожар на «Северной верфи»

Вечером пятницы, 17 декабря, жители Кировского района массово жалуются на смрад, напоминающий запах жженой резины или пластмассы. Некоторые предполагают, что виной тому может быть пожар на корабле на «Северной верфи».

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«На Соломахинском проезде и вокруг на проспекте Стачек тоже вонь. Все окна закрыты, а воняет так, что аж глаза слезятся и голова болит, дышать дома нечем, уже не говоря про улицу! Началось часов в 7 вечера и только усиливается, смог на улице», — отмечает подписчик группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». На то, что им нечем дышать, указывают также жители проспекта Ветеранов, Ленинского и Дачного проспектов, проспекта Стачек и других улиц Кировского района.

Корреспондент «Фонтанки» подтверждает, что на Ленинском проспекте действительно чувствуется странный запах.

Напомним, на «Северной верфи» полыхает корабль, пожару присвоен максимальный пятый уровень сложности. С огнем борются 89 спасателей. По предварительной информации, двоих сотрудников МЧС госпитализировали, еще одного пострадавшего отпустили домой.

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Комментарии (4)

263784231
И что, интересно, даёт такую загазованность на территории прилегающей к очагу пожара - неужели масляной краской шарового колера покрывали очередное судно?
Bad robot
В трёх остановках от метро Ветеранов никакого запаха нет.
260597571
Гори гори ясно, чтобы не погасло!
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