К горящему корвету в Петербурге прибыл полпред президента

Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан прибыл на «Северную верфь», где горит строящийся для Минобороны корвет. Как стало известно «Фонтанке», губернатор Александр Беглов следит за ситуацией по телефону.
автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Как передает корреспондент нашего издания 17 декабря, вечером на территорию предприятия заехала машина с мигалкой в сопровождении ДПС. Не прекращается поток и других «гостей» на менее презентабельных автомобилях и представителей различных специальных служб — от следствия до прокуратуры.
По информации «Фонтанки», горит корвет-невидимка «Проворный», хотя в ОСК и на «Северной верфи» отказываются его называть. Пожару присвоен четвертый из пяти рангов сложности. Сообщалось, что пострадали как минимум трое человек, в том числе двое спасателей.