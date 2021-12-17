В Петербурге три часа пылает безымянный корвет-невидимка. В ОСК и на «Северной верфи» не могут назвать корабль

«На заводе «Северная верфь» в Петербурге произошло возгорание на строящемся корвете проекта 20385», — заявили «Фонтанке» вечером 17 декабря в ОСК. «Произошло возгорание на строящемся заказе. В настоящее время силами противопожарной команды и МЧС принимаются меры по его локализации и тушению. Будет назначена комиссия для выяснения всех обстоятельств инцидента», — добавили на «Северной верфи».
По проекту 20385 на «Северной верфи» строили корабли по технологии «стелс» «Гремящий» и «Проворный». Первый уже у военных. А второй, по данным «Фонтанки», горит в Петербурге. Его строили с 2013 года. В 2019-м был технический спуск на воду. Передача флоту корабля, который предназначен для патрулирования ближней морской зоны, была запланирована на конец 2022 года. Он должен войти в состав 114-й бригады кораблей охраны водного района на Камчатке.
9 ноября Департамент информации и массовых коммуникаций сообщал, что экипаж «Проворного» проходит заключительный цикл обучения в Объединенном учебном центре ВМФ России в Петербурге. Он был сформирован на Тихоокеанском флоте и прошёл комплексную подготовку, позволяющую грамотно и профессионально эксплуатировать технику, системы жизнеобеспечения и вооружение корвета. В ходе обучения отрабатываются практические действия корабельных боевых расчетов, вопросы эксплуатации общекорабельных систем, оружия и радиотехнического обучения. Также выполняется учебная программа по отработке борьбы за живучесть корабля.
Как писала «Фонтанка», в пожаре пострадали трое, ему присвоен четвертый ранг, работают 89 спасателей.