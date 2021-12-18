Домашние животные и Новый год. Что нужно знать, чтобы не навредить

В новогоднюю ночь внимательно следите за перемещениями вашего питомца, когда открываете дверь и выбегаете в магазин, к машине или встречаете гостей. Незаметно для вас кошка или собака могут выскочить в подъезд, а оттуда сбежать на мороз, где вспыхивают фейерверки и грохочут петарды. Испугавшись, животное способно убежать далеко от дома и не найти дорогу обратно, особенно, если ваш любимец — существо домашнее и редко бывающее за пределами квартиры.



Собаке заранее повесьте на ошейник адресник — капсулу с телефоном (а лучше — телефонами!) владельца.

Животные, которые содержатся в клетках, террариумах и аквариумах, защищены и так, но в ожидании гостей все равно следует накрыть клетку с грызунами или птицами темной тканью и поставить в тихое место, где нет сквозняков.



Кошку или собаку ветеринары рекомендуют изолировать на время празднования, подыскав укромное место в квартире. Желательно, чтобы там было тихо и спокойно. С другой стороны владельцы животных отмечают, что питомец может почувствовать себя одиноко, если надолго останется без присмотра и внимания.



Так что, если ваш любимец привык к компании и не боится людей и шума, изоляция будет излишней.

Решив не лишать своего зверя общения с гостями, все–таки убедитесь в их доброжелательном отношении к животным заранее. И предупредите неоднократно: кормить со стола нельзя. Поверьте, питомец прекрасно проживет без сырокопченой колбасы или селедки в новогоднюю ночь. И без салата «оливье», кстати, тоже. Оливки, маслины, кукуруза, огурцы — оставьте это гостям.