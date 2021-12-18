Домашние животные и Новый год. Что нужно знать, чтобы не навредить

Взрывы петард за окном нам уже просто гарантированы, а шумные гости и веселые прогулки в новогоднюю ночь — это решение каждой семьи отдельно. Какие проблемные места и моменты видят специалисты и какие меры предосторожности надо принять? Повторяем давние рекомендации: часть из них когда-то подготовила для «Фонтанки» Наталия Фриш, редактор портала Animal.ru, а часть — официальная программа «Министерства по делам котов». И начнем, пожалуй, с того, что уже есть или вот-вот будет в квартире, — с декора.
Опасность вне рейтингов: Блестящий дождик
Сразу говорим: если дома есть кошки, в нем не должно быть металлического или пластикового дождика. Никогда. Ни за что. Даже на люстру не надо. Не приносите его домой вообще и выкиньте тот, который уже есть. Кошачий язык устроен так, что животное не может выплюнуть то, что ему попало в рот. Проглоченные полоски алюминиевой фольги разрезают животному кишечник, что приводит к перитониту. Не старайтесь «вытянуть» из кошки дождик. Немедленно обратитесь к ветеринару.
Тех животных, которых принесли к врачу сразу, пока кишечник не сильно травмирован инородным телом, почти всегда удается спасти, если, конечно, вовремя сделана операция. Но очень многих, особенно если их хозяева не спохватятся своевременно, врачи могут не спасти. Счастье, что «дождик» и мишура — металлизированные и хорошо видны на рентгеновском снимке. Но стоит помнить, что на нем не видны серпантин, иглы искусственных елей, целлофановые колбасные шкурки и веревочные обвязки от копченостей, от которых кошка тоже может серьезно пострадать.
Опасность первая (по хронологии): Новогодняя елка
Будьте также осторожны с упаковочными лентами и ленточками от воздушных шариков, электрическими гирляндами и стеклянными игрушками. Бумажные украшения тоже под вопросом, особенно серпантин. Все это вешать нужно так, чтобы ни при каких обстоятельствах кошки не достали. А дождик, повторим, вообще надо исключить.
Живая елка опасна тем, что в ее коре могут обитать клещи, так «любящие» домашних собак. Принесенная домой, лесная красавица безопасна только для тех животных, которые регулярно обрабатываются препаратами от клещей.
Искусственная елка плоха тем, что питомцы ее могут погрызть и опять-таки травмировать себе ЖКТ.
Устанавливая новогоднее дерево, позаботьтесь о надежном креплении. В порыве радости даже самая небольшая собака или активный котенок могут опрокинуть дерево. Стеклянные игрушки стоит заменить пластиковыми, а еще лучше — бумажными. Или повесьте на елку несъедобные для котов и собак орехи или фрукты. И подарки под елку лучше не класть.
Также из поля зрения животных следует убрать все шнуры и провода от гирлянд, если вы не готовы совсем отказаться от таких украшений.
Да и вообще подумайте, нужно ли вам это дерево? Новогоднее настроение прекрасно можно создать и с помощью безопасных украшений в местах, недосягаемых для животных.
Опасность вторая, готовится: Праздничный стол
Празднуйте на здоровье, но обед у питомца должен быть по расписанию. Многим в новогодние дни трудно удержаться от гастрономических излишеств, но животных лучше избавить от необычных лакомств. Купите своей собаке праздничную косточку, погладьте за ушком, но не поддавайтесь соблазну покормить его с «барского» стола.
Если питомцы празднуют вместе с вами, по крайней мере не пускайте их гулять по столу. Речь тут, в первую очередь, идет о птицах и грызунах. Еда с вашего стола не подходит питомцам, но даже осведомленные хозяева забывают об этом в праздничной суете. Если хочется порадовать своего любимца, накройте ему в клетке персональный праздничный стол, с веточками лиственных деревьев, кусочками фруктов или специальными лакомствами из зоомагазина. Ваши пернатые или хомячок будут счастливы такому подарку.
Про кошек и собак: если действительно хотите порадовать — дайте говядины или кусочек сыра. Котика угостите парочкой небольших вареных без соли и специй креветок. Только имейте в виду: угощения должны быть выданы в очень, очень, очень маленьких дозах. Один раз. Не думайте, что животное сможет пировать все новогодние каникулы. Это правило действует только для полностью здоровых зверей.
Ради бога, не оставляйте без присмотра вкусное в процессе приготовления и на новогоднем столе. И гостей предупредите.
Опасность третья, непосредственно новогодняя: Входная дверь
В новогоднюю ночь внимательно следите за перемещениями вашего питомца, когда открываете дверь и выбегаете в магазин, к машине или встречаете гостей. Незаметно для вас кошка или собака могут выскочить в подъезд, а оттуда сбежать на мороз, где вспыхивают фейерверки и грохочут петарды. Испугавшись, животное способно убежать далеко от дома и не найти дорогу обратно, особенно, если ваш любимец — существо домашнее и редко бывающее за пределами квартиры.
Собаке заранее повесьте на ошейник адресник — капсулу с телефоном (а лучше — телефонами!) владельца.
Животные, которые содержатся в клетках, террариумах и аквариумах, защищены и так, но в ожидании гостей все равно следует накрыть клетку с грызунами или птицами темной тканью и поставить в тихое место, где нет сквозняков.
Кошку или собаку ветеринары рекомендуют изолировать на время празднования, подыскав укромное место в квартире. Желательно, чтобы там было тихо и спокойно. С другой стороны владельцы животных отмечают, что питомец может почувствовать себя одиноко, если надолго останется без присмотра и внимания.
Так что, если ваш любимец привык к компании и не боится людей и шума, изоляция будет излишней.
Решив не лишать своего зверя общения с гостями, все–таки убедитесь в их доброжелательном отношении к животным заранее. И предупредите неоднократно: кормить со стола нельзя. Поверьте, питомец прекрасно проживет без сырокопченой колбасы или селедки в новогоднюю ночь. И без салата «оливье», кстати, тоже. Оливки, маслины, кукуруза, огурцы — оставьте это гостям.
Опасность четвертая: Гости дорогие
Вы и сами можете не знать, как отреагирует ваша кошка или другой питомец на большое количество людей в доме или на кого–то из них конкретно. Редко, но случается, что своенравная кошка превращается в дикую хищницу и пугает гостей.
Обязательно предупредить гостей о том, как вести себя с вашим питомцем (без спроса не кормить, не выпускать погулять или полетать, и так далее) тогда не пострадает ни он, ни ваши друзья. Попросите гостей не беспокоить зверей понапрасну, не дышать перегаром и не наливать в миску шампанского, не хватать за шкирку и не дергать за хвост.
Если среди приглашенных есть кто–то хорошо знакомый с вашим питомцем или просто любитель животных — вы можете поручить ему следить за питомцем. Тогда, исполняя роль хозяина вечера, вы сможете сосредоточиться на празднике.
Надеемся, что на окнах у вас стоят сетки. Объясните гостям, какие окна, форточки и двери нельзя открывать. Помните, что откинутое «на проветривание» окно тоже может погубить вашу кошку.
Стоит напомнить и о вреде курения. Если в квартире плавает табачный дым, страдают от этого, в основном, птицы: для мелких интоксикация может оказаться смертельной, для крупных — чреватой неприятным и дорогостоящим лечением. Страдают от сигаретного дыма и мелкие грызуны. Собакам и кошкам он тоже очень вреден — правда, последствия такого отравления у них менее тяжелые.
Опасность последняя, но не менее грозная: Фейерверки и петарды
Любая пиротехника опасна для животных и может стать причиной сильного испуга и стресса. В новогодние праздники будьте особенно осторожны во время прогулок с вашей собакой. Испугавшись звука петард, она может сорваться и убежать, так что ни в коем случае не спускайте ее в эти дни с поводка. Кстати, хороший повод купить подарок питомцу — светящийся ошейник: и нарядно, и заметно.
Повесьте на ошейник адресник!
Чтобы свести к минимуму возможный стресс у животных, старайтесь в праздники гулять с ними в светлое время суток, а в темное — не бывать в местах скопления любителей пиротехники.
Но если уже случилось так, что собака услышала взрывы и находится в шоке, уведите ее в тихое место. Успокойте питомца спокойным голосом и интонацией, но не стоит гладить собаку, тем самым поощряя ее тревогу. Симптомами стресса на звуковой шок у собак являются подвывание, дрожь, стремление спрятаться под кровать или ванну, нежелание идти на прогулку и другое несвойственное им поведение.
Владельцам особо беспокойных питомцев ветеринары советуют после консультации с ветеринаром приобрести в зооаптеке седативные средства.
P.S. Свечи!
Не забудьте, что горящие свечи крайне травматичны для любопытных носов и усов.
Вот теперь точно все. Счастливого Нового года и здоровья вашим питомцам.