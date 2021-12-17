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Врио главы МЧС об аварии на «Листвяжной»: Курить можно и на пороховой бочке

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Аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе можно было бы избежать в случае железной производственной дисциплины и постоянного честного мониторинга концентрации метана, а не создании его видимости. Об этом заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

«На такого рода производствах существует целый набор приборов объективного контроля. И если люди сами их выключают либо создают искусственные помехи, то чего мы тогда хотим? Это прямой путь к беде, к чрезвычайной ситуации. Курить можно и на пороховой бочке, но при этом окурки нужно бросать точно в урну, но никак не рядышком. Все участники процесса — от рядовых исполнителей до руководства — должны это осознавать», — сказал он в интервью РБК, опубликованном 17 декабря.

По словам руководителя ведомства, тело последнего погибшего горняка подняли на поверхность в воскресенье, 12 декабря. Сейчас на шахте идет откачка воды, также восстанавливают работу оборудования на «Листвяжной».

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября, погибли 46 горняков и пять горноспасателей, пострадавших — десятки. Поисковые работы закончились только 13 декабря. Шахтёры и их родственники рассказывали о многочисленных нарушениях и работе в условиях высокого содержания метана в воздухе.

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал отсутствие безопасности на «Листвяжной». По его словам, руководство шахты принимало меры, чтобы скрыть излишнюю загазованность метаном. Основной причиной ЧП он видит отсутствие контроля со стороны ответственных лиц за то, в каких условиях проходили работы.

Суд отправил под стражу председателя совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева, гендиректора компании Геннадия Алексеева и технического директора Антона Якутова, главного инженера шахты Анатолия Лобанова, директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молоствова, начальника участка Сергея Герасименка, инспекторов Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина.

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Комментарии (6)

gatsby55
То есть, всё спихнул на шахтёров. Очень удобно, всегда виноват народ. Та же риторика с ковидом - безответственное население, а чиновники трудятся не покладая рук. Похоже, этого миллиардера-владельца пожурят и оправдают.
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