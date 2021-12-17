Врио главы МЧС об аварии на «Листвяжной»: Курить можно и на пороховой бочке

Аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе можно было бы избежать в случае железной производственной дисциплины и постоянного честного мониторинга концентрации метана, а не создании его видимости. Об этом заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.



«На такого рода производствах существует целый набор приборов объективного контроля. И если люди сами их выключают либо создают искусственные помехи, то чего мы тогда хотим? Это прямой путь к беде, к чрезвычайной ситуации. Курить можно и на пороховой бочке, но при этом окурки нужно бросать точно в урну, но никак не рядышком. Все участники процесса — от рядовых исполнителей до руководства — должны это осознавать», — сказал он в интервью РБК, опубликованном 17 декабря.

