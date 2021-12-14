Устроивший взрыв в Серпуховском монастыре находится в реанимации, его состояние оценивают как очень тяжелое

Владислав Струженков, устроивший взрыв на территории женского монастыря в Серпухове, на данный момент находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как очень тяжелое.



Пресс-секретарь Подольской епархии Русской православной церкви священник Константин Семенов сообщил, что в настоящее время гимназия еще закрыта, однако монастырь доступен для паломников, процитировало его ТАСС 14 декабря.



После ЧП детей отвезли в лечебные учреждения Подольска и Люберец. Трех пострадавших выписали домой, стационарное лечение им не понадобилось.

