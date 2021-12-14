Устроивший взрыв в Серпуховском монастыре находится в реанимации, его состояние оценивают как очень тяжелое

Владислав Струженков, устроивший взрыв на территории женского монастыря в Серпухове, на данный момент находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как очень тяжелое.
Пресс-секретарь Подольской епархии Русской православной церкви священник Константин Семенов сообщил, что в настоящее время гимназия еще закрыта, однако монастырь доступен для паломников, процитировало его ТАСС 14 декабря.
После ЧП детей отвезли в лечебные учреждения Подольска и Люберец. Трех пострадавших выписали домой, стационарное лечение им не понадобилось.
«Фонтанка» писала, что правоохранители задержали друга Струженкова. Молодого человека отвезли на допрос, его статус пока неизвестен. Приятель подрывника рассказал, что видел, как товарищ готовит взрывчатку. У обоих в лесу был шалаш — там, по словам юноши, они и собирали СВУ.
Взрыв в Серпуховском женском монастыре прогремел утром 13 декабря. 18-летний Владислав Струженков пришел на его территорию и привел в действие самодельное взрывное устройство. Изначально говорилось, что он скончался от потери крови, а силовики не подпустили к нему врачей из-за опасений, что при нем будут другие опасные устройства. Позже стало известно, что юноша жив, и с ним пообщались следователи.
Из-за взрыва пострадали 12 человек, все они — подростки. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном хранении взрывчатых веществ.