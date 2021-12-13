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Количество пострадавших в Серпуховском монастыре выросло до библейского числа. Все дети

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Количество пострадавших после взрыва в гимназии на территории Серпуховского женского монастыря выросло до 12 человек. Об этом 13 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Количество пострадавших выросло до 12 человек, все они подростки. Один из них — 15-летний — госпитализирован в тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном хранении взрывчатых веществ.

Утром 13 декабря 18-летний юноша пришел на территорию Серпуховского женского монастыря и привел в действие самодельное взрывное устройство. Сам он скончался от потери крови, силовики не подпустили к нему врачей, так как опасались, что при нем могут быть другие СВУ. Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (4)

angel of death
в лучших традициях этой страны - никогда не называют инфу сразу о погибших и пострадавших - пихают частями, чтобы народ не волновался... как же омерзительны те, кто не способен назвать реальное число сразу... люди имеют право знать правду и задача СМИ говорить эту правду, а получается - гос-во замалчивает и СМИ повторяют за ним...
Valiko
Фамилия у юноши какая?
Evgraf
666?
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