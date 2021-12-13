Количество пострадавших в Серпуховском монастыре выросло до библейского числа. Все дети

Количество пострадавших после взрыва в гимназии на территории Серпуховского женского монастыря выросло до 12 человек. Об этом 13 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.



«Количество пострадавших выросло до 12 человек, все они подростки. Один из них — 15-летний — госпитализирован в тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.



Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном хранении взрывчатых веществ.



Утром 13 декабря 18-летний юноша пришел на территорию Серпуховского женского монастыря и привел в действие самодельное взрывное устройство. Сам он скончался от потери крови, силовики не подпустили к нему врачей, так как опасались, что при нем могут быть другие СВУ. Возбуждено уголовное дело.

