СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на территории монастыря в Серпухове

Следователи квалифицировали нападение выпускника церковной школы на территории Серпуховского женского монастыря как покушение на убийство. Об этом сообщается на сайте СКР.
«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области
На месте происшествия продолжает работать следственно-криминалистическая группа. Количество пострадавших в результате происшествия уточняется.
«Фонтанка» писала, что утром 13 декабря в подмосковном монастыре прогремел взрыв. Бывший воспитанник церковно-приходской школы взорвал СВУ на территории обители и скончался от потери крови. В СМИ сообщали о восьми пострадавших, по последним сведениям, ранения получили двое — 15-летний подросток и сам злоумышленник. Причиной поступка, предположительно, стала неприязнь юноши к преподавателям и монахиням, ранее он был жертвой буллинга.