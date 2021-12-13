СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на территории монастыря в Серпухове

Следователи квалифицировали нападение выпускника церковной школы на территории Серпуховского женского монастыря как покушение на убийство. Об этом сообщается на сайте СКР.



«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А. Ю. доложить о ходе расследования уголовного дела о происшествии в монастыре, возбужденного региональным следственным управлением по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ)», — гласит запись от 13 декабря.

