Юноша, устроивший взрыв на территории монастыря, умер от потери крови. Врачи к нему не подходили

18-летний выпускник церковной школы, взорвавший СВУ на территории Серпуховского женского монастыря, умер от потери крови. Об этом 13 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Телеграм-канал Baza пишет, что к юноше не подпустили врачей скорой помощи, так как при нем могли быть другие взрывные устройства. Источник ТАСС подтверждает информацию о возможном наличии опасных предметов.



Скоро тело должны обследовать саперы, чтобы исключить возможность повторного взрыва. Сообщается также, что у молодого человека с собой было холодное оружие, что-то вроде мачете.

