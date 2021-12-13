FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -1
73.61р83.12р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Юноша, устроивший взрыв на территории монастыря, умер от потери крови. Врачи к нему не подходили

10
Печать

18-летний выпускник церковной школы, взорвавший СВУ на территории Серпуховского женского монастыря, умер от потери крови. Об этом 13 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Телеграм-канал Baza пишет, что к юноше не подпустили врачей скорой помощи, так как при нем могли быть другие взрывные устройства. Источник ТАСС подтверждает информацию о возможном наличии опасных предметов.

Скоро тело должны обследовать саперы, чтобы исключить возможность повторного взрыва. Сообщается также, что у молодого человека с собой было холодное оружие, что-то вроде мачете.

Ранее СМИ сообщали о восьми пострадавших. По последней информации, ранения получили двое — 15-летний подросток и сам злоумышленник. Причиной поступка юноши могла стать неприязнь к преподавателям и монахиням, ранее он был жертвой буллинга.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

JohnPalych
Ну-тес, Александр Глебович, Ваш выход!
killbeachtrash
Мило. Впрочем уже писано - переписано, что "выплыло " о жизни в подобных заведениях.
angel of death
гос-во не занимается молодёжью - ни нормальных пионерских лагерей, ни организаций по типу Комсомола.... вот тебе аттестат школы и делай что хочешь - с таким подходом ничего удивительного, что у них кукуха едет.... т.к. на работу нормальную и в 38 не берут несмотря на стаж и опыт - куда там в 16 или 18 сунешься, в военкомат тоже желающих добровольно "днём с огнём не сыщешь" ибо дедовщину неискоренили да и службу престижем не назовёшь - ездят и летают на раздолбанной в прошлом веке технике, реализации без денег никакой - а где их взять, если везде отказывают.... дуплом не многие торговать готовы и это правильно... но по факту что имеем - молодые люди без денег и без работы - что от них ждать? понятно, что какой-нибудь фигни... настолько предсказуемо, что к гадалке не ходи... вопрос "что делать?" остаётся актуальным и по сей день - а ведь достаточно порой трудоустроить на конкурентоспособную зар.плату вне рабских условий - и вместо фигни они начнут задумываться о семье, о детях и пр.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний