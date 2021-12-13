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Напавший на монастырь в Серпухове жив, с ним успели пообщаться следователи

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Напавший на гимназию при монастыре в подмосковном Серпухове находится в реанимации, за его жизнь борются врачи. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

«Ему проводятся реанимационные мероприятия в больнице», — процитировало ее агентство 13 декабря.

По данным Baza, у молодого человека травматическая ампутация голени. Пока он был в сознании, успел заявить следователям, что готовился к нападению три месяца. Предположительно у него мог быть сообщник, который помогал готовить взрывное устройство.

Родители юноши рассказали, что в последнее время их сын наблюдался у психолога и пил антидепрессанты. На данный момент у него проходит обыск — силовики уже нашли элементы для самодельного взрывного устройства.

«Фонтанка» писала, что утром 13 декабря 18-летний молодой человек пришел на территорию Серпуховского женского монастыря и привел в действие СВУ. Сообщалось, что он скончался от потери крови, а силовики не подпустили к нему врачей, поскольку опасались, что при нем будут другие взрывные устройства.

Из-за взрыва пострадали 12 человек, все они — подростки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном хранении взрывчатых веществ.

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Комментарии (12)

Аппаратчик мокрой классификации
Воскрес! Второе пришествие! :))
Cвифт
.... помощников в интернете сейчас хватает.
--- В 37 российских регионах задержаны 106 сторонников украинской неонацистской группировки «МКУ». Двоих подозревают в подготовке нападений на образовательные учреждения.
Гоша Белградский
Жаль, что жив.. Что у человека должно произойти в голове, чтобы он на такое решился?
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