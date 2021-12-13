Напавший на монастырь в Серпухове жив, с ним успели пообщаться следователи

По данным Baza , у молодого человека травматическая ампутация голени. Пока он был в сознании, успел заявить следователям, что готовился к нападению три месяца. Предположительно у него мог быть сообщник, который помогал готовить взрывное устройство.

Напавший на гимназию при монастыре в подмосковном Серпухове находится в реанимации, за его жизнь борются врачи. Об этом сообщило ТАСС , ссылаясь на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

Родители юноши рассказали, что в последнее время их сын наблюдался у психолога и пил антидепрессанты. На данный момент у него проходит обыск — силовики уже нашли элементы для самодельного взрывного устройства.

«Фонтанка» писала, что утром 13 декабря 18-летний молодой человек пришел на территорию Серпуховского женского монастыря и привел в действие СВУ. Сообщалось, что он скончался от потери крови, а силовики не подпустили к нему врачей, поскольку опасались, что при нем будут другие взрывные устройства.



Из-за взрыва пострадали 12 человек, все они — подростки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном хранении взрывчатых веществ.

