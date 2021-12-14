Задержан друг подростка, устроившего взрыв в Серпуховском монастыре. Он мог быть сообщником

«Никита, по словам общих знакомых, всегда поддерживал Владислава и часто бывал у него в гостях, когда Струженков жил у отца. Парень учится на третьем курсе в серпуховском колледже», — говорится в сообщении.

По одной из версий следствия, у Владислава Струженкова мог быть сообщник.

Сам задержанный друг Струженкова признался следователям, что видел, как его товарищ собирает взрывчатку. Как уточняет Telegram-канал, у Никиты и Влада в лесу рядом с частной территорией был шалаш, где они часто пропадали. Как парень позже рассказал следователям, там-то они и собирали взрывное устройство. Вчера оперативники приехали к Никите, чтобы он показал это секретное место. А позже его увезли на допрос, с которого Никита пока не вернулся. За день до нападения на православную гимназию Влад попросил друга одолжить ему часть своей одежды. В то же время, по словам родных, Никита был очень удивлен вчерашним новостям. А когда узнал, что друг мог погибнуть, сильно плакал и переживал. Никиту, как и Влада, характеризуют как тихого, замкнутого и закрытого ученика, который был не активен в классе и школе.

Напомним, что взрыв в Серпуховском женском монастыре прогремел утром 13 декабря. 18-летний Владислав Струженков пришел на его территорию и привел в действие СВУ. Изначально сообщалось, что он скончался от потери крови, а силовики не подпустили к нему врачей, поскольку опасались, что при нем будут другие взрывные устройства. Позднее стало известно, что молодой человек жив, и с ним успели пообщаться следователи.